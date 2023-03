María Emilia Soria: «Voy a contactar a Banacloy pero como ministro de Producción para que nos acompañe»

Tras el triunfo electoral de anoche, en el que se impuso con 34.903 votos a favor, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, habló con RN RADIO. Expresó su satisfacción por el resultado en las urnas que la habilitó a renovar el mandato por cuatro años más a partir de diciembre. «Estoy agradecida y contenta con los vecinos y vecinas y el cariño va a ser retribuido», dijo.

«Haremos lo imposible para estar a la altura de las circunstancias. Quiero agradecerles a los fiscales, a los compañeros municipales, a los candidatos que trabajaron muchísimo. No puedo omitir al gobierno nacional que en estos tres años nos acompañó con obras«, expresó.

Ayer, durante los festejos, Soria no ocultó sus deseos de ir por la gobernación de la provincia. «Tal vez algún día lleguemos a Viedma», dijo. Hoy, no solo lo ratificó sino que reveló que «hace muchos años que pensamos lo mismo, nos quedamos con el suño trunco cuando el Gringo cumplió sólo 20 días en el poder». «Será algo a largo plazo, en los próximos años sepan que voy a estar concentradísima en la ciudad», agregó.

El día después del triunfo anticipó que convocará «al resto de las fuerzas para invitarlos a darle forma a algunas de las ideas en las que podemos tener un punto de encuentro». «Las buenas ideas hay que plasmarlas en «acciones vengan de donde vengan», dijo.

Más tarde, aclaró que contactará al representante de Juntos Somos Río Negro, Carlos Banacloy, no como adversario político sino «como ministro de Producción» del gobierno de Arabela Carreras «para que nos acompañe» en los proyectos que el gobierno local impulsa en mateira productiva, acotó.

Con respecto a las próximas elecciones para la gobernación provincial que serán en abril, adelantó que estará «acompañando a compañeras y compañeros con quienes comparto la mirada local y provincial».

En tono irónico se refirió a «este gran proyecto de colectoras» que no es positivo. «El vecino no es tonto, quedó demostrado en la ciudad», opinó.

«Esperamos tener una campaña limpia y no como acá en Roca que a última hora salieron a comprar votos, a repartir colchones», denunció, y agregó que este tipo de acciones hay que «erradicarlas» de la política.

El recuerdo de su padre Carlos Soria

María Emilia Soria contó que el recuerdo de su padre, el exgobernador Carlos Soria, fue «una de las primeras cosas que se le vino a la mente» tras conocer los números de la elección. «Me lo dijo mi hermano Martín : el viejo estará muy contento, muy orgulloso de vos. Uno siempre lo tiene presente al viejo. Siempre me decía que en la cancha se ven los pingos, no nos tocaron años fáciles y no lo digo como excusa sino como desafíos que nos tocaron afrontar», confesó emocionada.

«Aprendimos con Martín que la mejor forma de trabajar es con mucho diálogo, incluso con los que piensan distinto, así trabajé estos tres años. Tratando de buscar ese diálogo con la provincia, lo encontré con la gobernadora Carreras y espero encontrarlo con el futuro o futura gobernador/a» de Río Negro, agregó.

Escuchá a la intendenta María Emilia Soria en RÍO NEGRO RADIO:

