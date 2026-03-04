Quién es Juan Bautista Mahiques, el elegido de Javier Milei para reemplazar a Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

Javier Milei anunció la salida de Mariano Cúneo Libarona y al instante nombró a Juan Bautista Mahiques como su reemplazo. Si bien falta la oficialización con la publicación del Boletín, el funcionario será quien asuma la titularidad del Ministerio de Justicia.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques, según su perfil, es un abogado y funcionario judicial argentino. Es el hijo de Carlos Mahiques quien fue exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, luego juez de la Cámara Nacional de Casación.

Mahiques antes de su nombramiento como ministro, se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales.

En su cargo como jefe de los fiscales porteños estuvo desde el 30 de octubre de 2019 y desde 2022, es presidente de la IAP.

Según la información revelada por medios de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2025 fue reelecto por un período adicional de tres años, siendo el primer latinoamericano en presidir esta organización que nuclea a más de 250,000 fiscales de todo el mundo.

Mahiques fue representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). También se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial entre 2015 y 2019.

Además como parte de su trayectoria profesional se destaca que fue profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA).