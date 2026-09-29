El Gobierno designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El Poder Ejecutivo Nacional encomendó formalmente al polista Adolfo Cambiaso un cometido especial orientativo a la promoción internacional del deporte argentino. La disposición se dio a conocer a través del Decreto 1116/2026.

La medida otorga al referente del polo la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario únicamente de manera temporal y mientras se desarrolle el encargo. Según precisa la norma, la designación no implica la incorporación del deportista al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación ni otorga derechos sobre la carrera diplomática formal.

Las actividades encomendadas se realizarán de manera ad honorem, por lo que la designación no devengará salario ni generará erogaciones presupuestarias para el Estado nacional. El esquema normativo aclara que las tareas deberán respetar los preceptos de la Ley del Servicio Exterior N° 20.957 y su reglamentación.

El fundamento principal del decreto radica en aprovechar la imagen y proyección internacional de deportistas destacados como plataforma de posicionamiento del país. El Ejecutivo busca articular el prestigio del deporte nacional con iniciativas de desarrollo comercial, cultural y publicitario.

La estrategia hace foco en el polo, una disciplina que cuenta con un histórico reconocimiento internacional. La intención oficial es que este deporte funcione como tracción para consolidar contactos comerciales y promocionar destinos turísticos argentinos.

Cómo fue la articulación diplomática y la proyección internacional para Cambiaso

La Cancillería coordinará con el nuevo embajador las misiones específicas a fin de alinear la agenda del deportista con los objetivos comerciales y diplomáticos de la Argentina. Las pautas de trabajo y la hoja de ruta operativa serán diseñadas por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Entre las responsabilidades asignadas, se contempla la difusión de los valores vinculados a la actividad deportiva y la presencia en eventos de relevancia internacional. El Gobierno apunta a que estas acciones abran mercados para productos nacionales vinculados a la cadena de valor del polo y del turismo rural o deportivo.

Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley (Foto: gentileza)

Para justificar el nombramiento, el texto oficial destaca la trayectoria de Cambiaso, a quien califica como uno de los máximos exponentes del polo a nivel global. Sus méritos deportivos y su proyección mediática en el extranjero se consideraron atributos clave para cumplir el rol encomendado.

La resolución entra en vigencia inmediatamente tras su publicación oficial, permitiendo iniciar la coordinación de la agenda entre la Cancillería y el entorno del deportista para proyectar las primeras intervenciones en el exterior.

Decreto 1116/2026

Con información de Infobae.