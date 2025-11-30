Más vuelos internacionales desde Neuquén: Latam recibió la autorización para operar 15 nuevas rutas

La secretaría de Transporte de la Nación habilitó la operación de nuevas rutas aerocomerciales para la empresa Latam, dos de las cuales prevén unir el aeropuerto de Neuquén capital con Lima y Cusco, en Perú.

La disposición se conoció el viernes pasado en el Boletín Oficial y autorizó un total de 15 conexiones internacionales para vuelos de pasajeros y de carga.

De acuerdo a lo informado, Latam Airlines Perú recibió el permiso para volar tanto a Buenos Aires como a varias ciudades del interior, entre ellas, a la capital neuquina.

El primer servicio entró en funciones este domingo. La ruta vincula a Lima con San Pablo y Buenos Aires, con siete frecuencias semanales.

Desde el Gobierno nacional autorizaron, además, las siguientes conexiones:

Lima – Iguazú

Lima – Rosario

Lima – Mendoza

Lima – Salta

Lima – Córdoba

Lima – Tucumán

Lima – Neuquén

Cusco – Iguazú

Cusco – Rosario

Cusco – Mendoza

Cusco – Salta

Cusco – Córdoba

Cusco – Tucumán

Cusco – Neuquén



Nuevas rutas internacionales para Latam: conexiones con Perú y otros destinos

Más allá de los servicios a Perú, las rutas también podrán funcionar como escalas hacia otros destinos internacionales. La resolución de Transporte alcanza a Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco, Orlando, Río de Janeiro, Punta Cana y Santo Domingo.

La autorización no implica que los vuelos empiecen a operar de inmediato, aunque el proceso administrativo si la empresa lo inicia, será más breve.

Al anunciar la noticia el Gobierno nacional destacó el convenio bilateral vigente entre Argentina y Perú, además del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.

En un comunicado, indicó que con esa medida se ampliará la oferta de vuelos entre ambos países, permitiendo una «mayor conectividad regional, el fomento del federalismo y la ampliación del cuadro de rutas«.

Lo anterior, resaltó la administración de Javier Milei, se traducirá en «más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros».

Latam, otra vez noticia en Neuquén: vuelven los vuelos a Chile

Latam viene de ser noticia en Neuquén hace unas semanas por la reapertura de su ruta entre el aeropuerto Presidente Perón y Santiago de Chile, luego de varios años de inactividad por parte de la filial trasandina de la compañía.

Los aviones volarán cuatro veces por semana, tendrán capacidad para transportar 174 personas y su primer servicio fue anunciado para el próximo 29 de marzo.