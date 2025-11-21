Salieron a la venta los pasajes para volar entre Neuquén y Santiago de Chile: los precios de Latam

Luego de anunciar el regreso de sus operaciones a Neuquén, Latam sacó a la venta los pasajes para volar entre la capital provincial y Santiago de Chile, ruta que estará operativa a partir de marzo del año que viene.

La vuelta del servicio fue confirmada el lunes pasado, en un acto donde hubo presencia de autoridades provinciales, referentes de la empresa y representantes del concesionario del aeropuerto neuquino.

Con cuatro frecuencias semanales, los vuelos empezarán a funcionar el próximo 29 de marzo, se informó en el evento de presentación.

De Neuquén a Santiago, se podrá volar los martes y viernes a las 13:30, además de jueves y domingos a las 20:20. En sentido inverso, los viajes saldrán los martes y los viernes a las 10, con otra opción los jueves y los domingos a las 16:45.

Si bien se había informado que los pasajes estarían disponibles desde el último martes en el sitio web de la compañía aérea, la publicación llegó sobre el final de la semana.

Latam vuelve a volar entre Neuquén y Santiago de Chile: los precios

De acuerdo a lo que se desprende del portal oficial, la tarifa básica para volar desde Neuquén a la capital chilena es de $244.644, con la posibilidad de transportar un bolso o una mochila. La tarifa light, en tanto, se comercializa a $310.195.50 e incluye un bolso y una maleta pequeña de 12 kg.

La tarifa full, por su parte, se vende a $373.766,50 e incluye un bolso, una maleta pequeña de 12 kg, un equipaje de bodega de hasta 23 kg, cambio de pasaje sin cargo y selección de asientos. Finalmente, la tarifa premium economy standard cuesta $393.631,50 e incluye un bolso, una maleta pequeña de 16 kg, un equipaje de bodega de 26 kg, diferencia de precio en el cambio de pasaje, asiento del medio bloqueado, mejor oferta gastronómica y embarque/desembarque prioritario.

Si el vuelo es desde Santiago de Chile a la capital neuquina, en cambio, la tarifa base tiene un costo aproximado de $168.200. Mientras que la tarifa light cuesta $230.405, la full $290.725 y la premium economy standard $309.575.

El vuelo tiene una duración de una hora y media aproximadamente y los precios, vale aclarar, varían de acuerdo al día y el horario que se seleccione.

Los vuelos, además de representar una conexión directa con la zona más poblada del vecino país, permitirán unir a la región con alrededor de 31 destinos internacionales a partir del centro de operaciones que Latam posee en Santiago.

Más allá de la opción online, los pasajes también se podrán obtener en agencias de viaje habilitadas.