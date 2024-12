Mauricio Macri dijo estar de acuerdo con Javier Milei para ir juntos en 2025, pero sin «trampas»

El expresidente Mauricio Macri dijo que este lunes que está «de acuerdo» con el actual mandatario Javier Milei en lograr una confluencia para las elecciones de 2025 entre su partido el PRO y el actual oficialismo de La Libertad Avanza, siempre que no sea una «trampa» electoral.

Así lo expresó en redes sociales hoy por la noche, con un mensaje donde se refirió a la posibilidad concreta de arribar a un acuerdo con el partido del actual jefe de Estado, en medio de los rumores sobre un posible quiebre entre ambos sectores.

En este sentido, dijo: «En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República».

Durante una reciente entrevista con la revista Forbes, Milei había dicho que no hacía cálculos en ningún distrito para el año próximo porque «eso es hacerle trampa al electorado». «O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado no». completó.

Además dijo que «los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas«.

Sostuvo en la misma línea que los comicios legislativos del año próximo tendrán relevancia para la segunda mitad del Gobierno, porque marcarán «la velocidad de la reforma».

«La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido. El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”, explicó el presidente.

El PRO y Javier Milei, más lejos desde la Ficha Limpia

Las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, que a lo largo del año trabajaron juntos para sacar leyes del Gobierno, se incrementaron con especial fuerza después del revés legislativo del proyecto de Ficha Limpia, que impulsaba el partido fundado por Mauricio Macri.

Según había trascendido en aquel momento, después del fracaso en Diputados, Javier Milei se había comprometido con los autores de la iniciativa a darle avance, posiblemente con un nuevo texto, en el Congreso.