Menos empleados públicos, el ajuste que le pide el Gobierno de Milei a los gobernadores: Neuquén y Río Negro, presentes

José Luis Espert, corrigió los dichos del jefe de Estado, Javier Milei, y fijó en 20 mil millones de dólares el recorte del gasto provincial en lugar de los 60 mil millones que había dicho el presidente en su discurso al Congreso. Para el diputado de La Libertad Avanza (LLA) el ajuste debe enfocarse en el empleo público.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió ayer con gobernadores y funcionarios provinciales pero evitó hablar del ajuste reclamado por Milei. Allí estuvo, de manera virtual el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig.

En lo que va del año, el gobierno de Rolando Figueroa hizo “esfuerzos financieros” -que tal vez no fueron vistos así por los ojos nacionales- cuando tuvo que hacerse cargo de cubrir la eliminación del fondo de compensación al transporte público de pasajeros.

Del total de dinero que venía de Nación para atemperar el impacto del boleto de colectivo, el 80% era para la ciudad de Neuquén. De esta forma la Provincia continuó con un subsidio para el transporte del interior y el intendente de Neuquén tuvo que ampliar el dinero que pone para el Cole y ahora para cubrir los dos subsidios: el de Nación y el que recibía de la Provincia.

Aunque la mayoría de las provincias mantienen sus cuentas ordenadas, el Gobierno nacional insistió en que profundicen el ajuste, lo cual provocó el rechazo de varios gobernadores.

“Hay jurisdicciones que están haciendo un buen trabajo y hay otras que no. Después cada uno sabrá qué hacer y cuál es el trabajo que le corresponde hacer, si tiene o no que corregir el camino de sus gastos”, insistió ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Los embates de la Casa Rosada ya tuvieron réplicas desde Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Salta, entre otros, rechazando la imposición. También fue muy duro el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

Presupuesto 2025 y ajuste a las provincias: ahora es menos

Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, explicó que el gasto público total, Nación, las provincias y los municipios, alcanza al 33% del PIB, estimado en U$S 600.000 millones.

De ese total, “14% lo gastan las provincias, es decir U$S 64.000 millones“ y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser U$S 20.000 millones”, precisó aunque sin poner plazos.

“Acá lo que tiene que venir es una gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy”, advirtió el economista.

El mercado celebró el ajuste de Milei con un crecimiento en la cotización de los bonos argentinos en torno del 1% y una caída del riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda argentina, que perforó el piso de los 1.400 puntos básicos.

El dólar blue bajó a $ 1.275 , mientras el MEP y el contado con liqui se mantiene estables, en un continuación de “veranito cambiario” que viene dominando al mercado desde agosto.

Concepción del ajuste que se pide a las provincias

La concepción del gobierno de Milei es achicar el monto del gasto público a 25% del PBI desde el 33% actual para liberar esos recursos a través de una baja de impuestos, manteniendo al mismo tiempo las cuentas equilibradas. Pero continuar con el ajuste en provincias con equilibrio es un desafío que muchos gobernadores intentarán eludir, más allá de las presiones que puedan llegar desde la Casa Rosada.

La exigencia del Gobierno nacional choca contra la realidad de la gran mayoría de los Estados provinciales que han acompañado la caída de ingresos por la recesión y la eliminación de las transferencias discrecionales con reducción del gasto.

Incluso este comportamiento fue ponderado por un reciente informe de la calificadora internacional de riesgo Moody’s en un documento que distribuye entre los inversores al que accedió este medio: “Los subsoberanos argentinos presentaron márgenes operativos positivos durante el primer trimestre de este año e incluso superiores a los del mismo período del 2023. Esto se explica principalmente por los ajustes realizados en materia de gastos, los cuales superaron las caídas observadas en los ingresos de los Gobiernos Locales y Regionales”.

Un trabajo de la consultora Politikón Chaco precisó que “entre las 24 jurisdicciones subnacionales, 22 cerraron el primer trimestre con superávits tanto primarios como financieros, mientras que dos lo hicieron con déficits en ambos niveles”.

La misma relación se observó en el caso de los resultados primarios, lo que implica una notable mejora respecto del mismo trimestre del año pasado cuando 10 provincias habían tenido déficit. Todas ellas pasaron a ser superavitarias en el arranque de 2024, entendiendo el nuevo tiempo que tenían por delante (Catamarca, Chaco, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego).

Cuando se observa el resultado financiero el escenario es similar: 22 distritos cerraron el período enero/marzo de 2024 con resultado favorable y sólo dos quedaron en rojo. Y también una decena de provincias que iniciaron 2023 en rojo pasaron a tener superávit financiero (o sea, luego de pagar los servicios de la deuda).

El trabajo concluyó que “el consolidado de las jurisdicciones subnacionales presentó un resultado económico operativo (que surge de la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes) superavitario por $ 2,9 billones”.