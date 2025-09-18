Miguel Pichetto apuntó contra Luis Caputo por la intervención en el dólar: «¿Y el problema es el Congreso?»

Escala el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el Congreso. Este miércoles la Cámara de Diputados rechazó dos vetos de Javier Milei vinculados a las universidades y el hospital Garrahan, y este jueves el Senado hizo lo mismo con el de ATN. Luis Caputo apuntó contra la agenda de la oposición por romper el equilibrio fiscal, y el diputado Miguel Pichetto salió al cruce por la intervención en el dólar.

«El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal», dijo el ministro de Economía en sus redes sociales esta mañana, previo a la votación en la Cámara alta.

«Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia», aseveró.

Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2025

El funcionario afirmó que intentan «recuperar su negocio» y que están «dispuestos a todo», y convocó a la ciudadanía a votar en octubre.

Picheto salió al cruce contra Caputo: «Planchar el dólar antes de las elecciones»

El diputado por Encuentro Federal, Miguel Pichetto, le respondió al ministro de Economía en horas de la tarde, mientras el dólar rozaba los $1500 en la cotización minorista y el BCRA vendía reservas para sostener el techo de la banda cambiaria.

«Con la intervención del Ministerio de Economía para planchar el dólar antes de las elecciones bonaerenses se podían financiar 3 años del Hospital Garrahan», comenzó el rionegrino.

Además, acotó que con lo que gastó el Banco Central este jueves (378 millones de dólares) se podría solventar «un cuatrimestre del financiamiento universitario».

«¿Y el problema es el Congreso? Te recuerdo que es una institución de la democracia», concluyó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, en cuya gestión Caputo también fue funcionario.