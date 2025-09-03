Miguel Pichetto y La Neuquinidad sellan una alianza política en Neuquén

En un acto político celebrado en la capital neuquina, se oficializó el acuerdo entre Encuentro Republicano Federal y el frente local La Neuquinidad, liderado por el candidato a senador nacional Juan Luis Ousset. La alianza, que busca consolidar una propuesta electoral con miras a los comicios, contó con la presencia del diputado nacional y referente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Pichetto.

Según las palabras de Pichetto, este acuerdo representa un paso clave para fortalecer la presencia de su partido en la provincia y en la Patagonia.

«Nuestro partido es Encuentro Republicano Federal, un partido reconocido legalmente en todo el país«, afirmó Pichetto, destacando que en Neuquén está «totalmente consolidado» gracias al trabajo de su referente local, Juan Ríos, y el reconocimiento de la Justicia Federal.

El diputado hizo hincapié en el reciente éxito electoral de su partido en Corrientes, donde formaron parte del frente que acompañó al gobernador Gustavo Valdés, lo que, a su juicio, demuestra que están «en el lugar correcto».

La visión de Pichetto se centra en la defensa de los intereses de la región patagónica, un punto de encuentro que, según él, comparte con el gobernador Ronaldo Figueroa.

Por su parte, el candidato a senador nacional por La Neuquinidad, Juan Luis Ousset, se mostró entusiasmado con la formalización de este acuerdo.

Ousset explicó que la alianza no es meramente electoral, sino que tiene un fuerte componente «programático», basado en los principios del «modelo neuquino» que él representa.

Los ejes de la propuesta de La Neuquinidad, respaldada ahora por Encuentro Republicano Federal, giran en torno a la defensa de la salud, la educación y la seguridad públicas, así como la promoción de un Estado «eficiente, ordenado y responsable».

Ousset enfatizó la necesidad de superar la «grieta» política a través del diálogo y el entendimiento, y lamentó la ausencia de una mirada más «federal» en las políticas nacionales.

La alianza de estos dos espacios políticos no solo busca un éxito en las urnas, sino que también pretende consolidar un frente que responda a las demandas de los ciudadanos, especialmente en el contexto de un panorama nacional que, según las críticas previas de Miguel Pichetto, enfrenta serios desafíos económicos, institucionales y de gestión.

En las intervenciones finales, los candidatos agradecieron a los presentes y expresaron su confianza en que este acuerdo servirá para fortalecer sus propuestas y alcanzar sus objetivos en las próximas elecciones.