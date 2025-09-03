Miguel Pichetto se sube a La Neuquinidad: formalizará el acuerdo con la alianza de Rolando Figueroa este miércoles

El diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, llegará este miércoles a Neuquén para formalizar un acuerdo de «colaboración política y estratégica» entre su partido y la alianza La Neuquinidad de Rolando Figueroa para las legislativas de octubre. El rionegrino, quien integra el bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara Baja, dará una conferencia en un hotel céntrico de la capital.

Encuentro Republicano Federal tiene como presidente en Neuquén a Juan Ríos, quien buscó el mes pasado sumar al espacio a La Neuquinidad.

Como ya detalló Diario RÍO NEGRO, la jueza federal Carolina Pandolfi no autorizó la inclusión al advertir que, como la alianza ya estaba aprobada, habría sido necesaria una nueva acta constitutiva con la participación de todos los partidos integrantes, lo que consideró ya resultaba «improcedente».

Pandolfi dictó el reconocimiento de La Neuquinidad en julio con la conformación de los ocho partidos originales (Comunidad, Avanzar, Arriba Neuquén, PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, Frente Grande y Partido Socialista) por lo que planteó que, incorporar uno nuevo, habría implicado formar un nuevo expediente con una nueva alianza.

Pese a esta formalidad, el partido de Pichetto apoyará a los candidatos de la alianza en las legislativas del 26 de octubre y, este miércoles, sellará un acuerdo programático con el espacio del oficialismo provincial.

El diputado encabezará una «disertación» y conferencia de prensa a las 15 en el hotel Tower de Neuquén capital. Allí, se firmará un acta con representantes de La Neuquinidad de «colaboración política y estratégica» para las elecciones de octubre.

Ambos partidos reconocen en ese texto «el valor estratégico de la provincia del Neuquén como motor de desarrollo del país» y reafirman su compromiso con el «cuidado y la defensa del pueblo neuquino».

El último intento de participación electoral de Encuentro Republicano Federal en la provincia fue en 2022, cuando Pichetto vino a Neuquén a respaldar una candidatura a gobernador de Jorge Sobisch que finalmente no prosperó.