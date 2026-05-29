Milei anunció una inversión por US$ 8.000 millones tras una jornada clave en Casa Rosada

El presidente, Javier Milei, desarrolló una intensa agenda de reuniones este viernes en la Casa Rosada.

El presidente, Javier Milei, desarrolló una intensa agenda de reuniones este viernes en la Casa Rosada, que incluyó un encuentro con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y diputados republicanos, y una audiencia con empresarios farmacéuticos que anunciaron una inversión de U$S 8.000 millones.

Milei con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas.

También se reunió con el gemólogo, Maurice Ostro, quien manifestó intenciones de desarrollar su actividad en la Argentina ante el nuevo clima político.

En el encuentro de mayor relieve, Milei y el canciller, Pablo Quirno, recibieron al jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, quien fue la cabeza de una delegación integrada por una decena de diputados republicanos pertenecientes a la Cámara de Representantes.

La comitiva estadounidense estuvo integrada por Mario Díaz Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte. También participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.

La reunión tuvo como objetivo seguir afianzando los lazos entre ambas administraciones, en momentos en que se están discutiendo temas que son clave en la relación bilateral.

Entre ellos, se destaca el proceso de licitación de la hidrobia –tema central por su importancia geopolítica para los Estados Unidos, y la definición de puntos clave del acuerdo comercial firmado entre ambos países.

Más tarde, Milei, acompañado por el el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a representantes de CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales).

Por parte de la entidad estuvieron el presidente de CAEMA, Gastón Domingues Caetano; el gerente general de Merck & Co., Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García; el gerente general de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

CAEME, que representa a las empresas farmacéuticas de innovación en el país, anunció una inversión de U$S 8.000 millones durante los próximos seis años que serán destinados al desarrollo de la investigación clínica.

«Esta iniciativa busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D del sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico. Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión», dijo un comunicado oficial.

Se estima que actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEME.

La ronda de trabajo se completó con la audiencia con el empresario y filántropo Maurice Ostro.

El gemólogo (experto el piedras preciosas) le manifestó al presidente su interés por invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque aún no había confirmación oficial.

Ostro es poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo, que su padre halló en Minas Gerais, Brasil, y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016.

Según el registro oficial de obsequios, el presidente recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión.