Milei descartó dolarizar la economía de la Argentina en 2024: «No dan los tiempos»

El presidente Javier Milei admitió que la dolarización no podrá concretarse a lo largo de este año y aseguró no se trata de un tema que se encuentre en la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que no está contemplado en la estabilización económica de corto plazo.

«No dan los tiempos. Si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del Banco Central recién estaría limpio a final de junio», sostuvo el jefe de Estado.

A su criterio, «adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido».

En declaraciones al newsletter «Off The Record» en Cenital, Milei resaltó que la dolarización «en rigor, la libre competencia de monedas, es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del Banco Central, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre».

«Al Banco Central lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de monedas donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular», puntualizó.

Con respecto a la dolarización en Ecuador, dijo que quienes llevaron adelante ese proceso «me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Eso lo veré a mi regreso del viaje«.

Además, afirmó que dolarizar en ese país «ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de (Rafael) Correa se los quieran cargar a la dolarización».

«Lo importante es que dolarizar, en ese país, terminó para siempre con la inflación».

Con Información de Noticias Argentinas.