Milei: “No estoy dispuesto a negociar nada”

El presidente Javier Milei subió la apuesta en su disputa con los gobernadores por la Ley Ómnibus y advirtió no estar dispuesto a negociar los aspectos centrales de esa iniciativa.

“No estoy dispuesto a negociar nada”, señaló Milei cuando se le recordó en una entrevista que se habían sacado 100 artículos de la versión original de ese proyecto.

El mandatario argentino dialogó con la periodista colombiana y ex figura de la CNN y Univisión, Patricia Janiot, un día antes del primer paro general y movilización que realizó la CGT. Luego del dictamen oficial por mayoría de la Ley Ómnibus, principalmente el jueves, hubo fuertes cruces entre el mandatario nacional, el ministro Luis Caputo, y los gobernadores, luego de tuits y off the record en los que Milei amenazó con «dejarlos sin un peso». Esta afirmación y su llegada a la prensa le costó el puesto al Guillermo Ferraro.

“Pero tengo entendido que hay 100 artículos menos…”, le comentó la periodista en la entrevista difundida hoy. “Nosotros aceptamos que hubiera mejoras, no las negociamos, quizás algunas irán más tarde. En nada voy a ceder porque la libertad no se negocia”, enfatizó Milei, y explicó que esos artículos pueden reverse más adelante sin negociación alguna.

Además, el jefe de Estado sorprendió al afirmar que su gobierno está “a muy poco de dolarizar”.

Qué dijo Milei sobre la dolarización

“¿Sigue en pie la dolarización y la intención de cerrar el Banco Central?”, le preguntó Janiot para su canal de YouTube. Al respecto, Milei dijo que ambos objetivos se mantienen, aunque en el caso del Banco Central aún “hay que sanearlo”.

“Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar”, aseguró.

“Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera”, aseguró.

Fuente: Noticias Argentinas