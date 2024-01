Milei se muda a Olivos sin los perros pero, después de una limpieza energética

El Presidente tiene previsto mudarse la semana próxima apurado por una cláusula legal sobre la ocupación de la Residencia Presidencial. Javier. Lo hará sin sus perros pero, ahora filtró que se demoró porque espera una limpieza espiritual sugerida por su hermana Karina.

A un mes de su asunción, Milei acumuló más de un trimestre en el Hotel Libertador de Eduardo Elsztain. El Gobierno aún no explicó quién pagó la estadía pero el vocero Manuel Adorni prometió averiguarlo.

El presidente hizo construir cinco caniles para sus mastines, una obra que sufrió un retraso porque lleva insumos importados difíciles de conseguir. Es que las cuchas no son para cualquiera: los perros pesan 100 kilos cada uno y pueden derribar paredes, según reveló Milei.

La periodista Liliana Franco, de Ámbito Financiero, le reveló a Infobae que Milei se va a mudar sin los perros. «Él hubiera querido irse con ellos, pero no es que no se muda por los perros. No es que no se muda hasta que no estén los caniles, son cosas que van por carriles paralelos. Uno son las adecuaciones de la casa -pintura-, la compra de colchones y… cómo lo digo elegantemente… ¿creen en la buena onda o en la mala onda?… yo creería», dijo Franco a Radio Mitre.

Cuando fue consultada si se trató de limpiezas energéticas, Franco respondió afirmativamente. «Sí. No fue solo pintar o acondicionar… Se encontraron cositas raras», dijo la periodista experta en Casa Rosada. «Me refiero cuando vos te vas y dejás mala onda al que viene… Una limpieza… Esto le pasó a Macri también», dijo Franco.

Milei se mudará con su hermana Karina, quien tiene una vinculación especial con el tarot y con el esoterismo.

