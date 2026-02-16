Apertura de sesiones 2026: el nuevo transporte público en Neuquén para los paseos costeros

La telesilla o teleférico funcionará desde la península de Hiroki hasta laIsla de los Pájaros, en verano de 2027

“Al igual que el teleférico o la telesilla sobre el río, es una modalidad de transporte que está vinculado al turismo y al uso de visitantes: el otro uso será el del corredor desde el centro al aeropuerto, en un viaje que será de punto a punto”, explicó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido sobre el transporte público eléctrico que anunció en la apertura de sesiones.

Los detalles los brindó en una rueda de prensa al término del discurso en el Concejo, el domingo.

Entre los anuncios para el 2026, el intendente informó que se sumarán el 2 de marzo 32 unidades al sistema COLE que ya cuenta con 180 coches de recorrido urbano y que próximamente habrá un sistema punto a punto de colectivos eléctricos.

Aseguró que el nuevo transporte complementarán el sistema tradicional urbano destinado al recorrido turístico. Detalló que el transporte eléctrico será para recorridos del paseo costero y para el “corredor desde el aeropuerto al centro”.

Insistió que esa iniciativa será parte de la “alianza estratégica con el sector económico y financiero de la ciudad para impulsar el sector privado”.

En diálogo con Diario Río Negro, agregó que presentará el proyecto en los próximos días al Deliberante y que la licitación saldrá “cuando esté lista la ordenanza”.

Especificó que en la ribera del Limay y del Neuquén “hay más de 30 kilómetros de paseos costeros para circular” con esta propuesta de transporte público, de menores dimensiones que el sistema urbano de los COLE.

Como lo había adelantado a Diario RIO NEGRO, Gaido aseguró que está listo el proyecto ejecutivo para el teleférico. Será una telesilla que unirá el mirador de los tres ríos en la isla de los pájaros con el edificio de informes de la península de Hiroki.

El triple mirador y la telesilla en Hiroki

El teleférico se prevé para el verano de 2027, dijo. Es un transporte sobre el río Limay destinado a personas mayores o con discapacidad motora que tengan algunda dificultad para hacer el paseo peatonal que se proyectó para este año en Hiroki y que prevé un puente colgante hasta la isla de los Pájaros.

Consiste en un sistema elevado sobre el río Limay en la zona de la confluencia para llegar desde la península de Hiroki hasta el mirador de los tres ríos. Ese mirador está proyectado sobre laisla, para ser ejecutado este año y forma parte de los anuncios de la obra pública de 2026.

El triple mirador estará en la isla de Los Pájaros, frente a la península Hiroki, para ver el río Limay, el Neuquén y el nacimiento del río Negro. Entre la isla y el edificio de Hiroki, habrá un puente peatonal que se inaugurará en setiembre.