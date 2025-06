Movilización en apoyo a Cristina Kirchner: «Tren fantasma», así la calificó el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei minimizó a movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner de este miércoles en Plaza de Mayo. “En la plaza estuvieron los mismos de siempre. El tren fantasma”, comunicaron desde La Libertad Avanza.

Pese a que la organización computó una concurrencia de casi un millón de personas, por los pasillos de Balcarce 50 desestiman el número. Se atreven incluso a brindar datos propios: “Ayer, asistieron entre 40 o 50 mil personas. Una cancha de Huracán”.

Otro importante funcionario revalidó la versión al tiempo que sostuvo que la movilización no rompió los esquemas que la administración libertaria vaticinaba. “Fue como esperábamos que iba a ser. No fue una marcha multitudinaria, convocaron los mismos de siempre más algunos intendentes”, remarcó ante la agencia Noticias Argentinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también hizo mención hoy del tema, y cargó contra la titular del Partido Justicialista (PJ). “Cristina Fernández de Kirchner siente que han perdido la capacidad de liderazgo político sumado al hecho de que el kirchnerismo viene en un franca decadencia. Intenta ponerse en el centro de la escena, pero todo lo que puede movilizar el kirchnerismo estuvo ayer”, enfatizó.

Patricia Bullrich contabilizó 48.000 personas en la movilización de apoyo a Cristina Kirchner

La funcionaria se encargó de monitorear desde el comando unificado con la Ciudad de Buenos Aires la concentración que se desarrolló con total normalidad. “El día de ayer tuvo una clara instrucción de parte de Cristina Kirchner de hacer una movilización tranquila, inclusive lo dijo en el discurso ‘democracia sin violencia’, en una suerte de victimización de su situación”, detectó Bullrich.

“Ese es el tope de gama de lo que pueden lograr que es bastante, bastante escaso desde la perspectiva de una elección en la que votan millones y millones de personas”, sentenció, y concluyó: “En el momento de máxima cantidad de gente hubo 48.000 personas, hasta contamos la gente que estaba en su casa, no nos quedamos cortos”.

Qué dijo el Gobierno de Javier Milei sobre la condena a Cristina Kirchner

Desde el Gobierno evitan pronunciarse respecto a la condena de la exvicepresidenta y garantizan que su inhabilitación para ejercer cargos públicos no modificará los planes de La Libertad Avanza.

Casi sin profundizar sobre el tema, en las vísperas de la marcha del pasado miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó las conferencias de prensa después de casi 20 días. Volvió a dar su habitual conferencia de prensa y la agenda suspendida tras la sentencia contra Cristina Kirchner deliberada por la Corte Suprema.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunía a sus principales colaboradores en el despacho del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y se mostraba del nuevo en actividad. De esta forma, hubo una reactivación de la mesa chica compuesta por el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la mano derecha de la menor de los Milei, Eduardo “Lule” Menem, que se dio cita bajo la coordinación de Karina Milei para reajustar el rumbo ante la nueva coyuntura.

Cristina Kirchner, ¿incumplió las restricciones de la domiciliaria?: «No hay actividad estimulando al desorden”

Este miércoles fue el primer día de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por la Causa Vialidad. La Justicia le concedió la domiciliaria, pero bajo una serie de restricciones. «¿Puedo salir al balcón?», polemizó la líder del PJ y le envió el planteo al Tribunal. ¿Incumplió las medidas que le impusieron? «De lo que vemos, no hay actividad de Cristina Kirchner estimulando al desorden«, respondió una fuente judicial.

El medio Infobae habló con fuentes relacionadas y difundió la información. La exmandataria salió al balcón y saludó a sus seguidores este martes, pero no lo hizo este miércoles. Solo se emitió un discurso con audio, sin imagen, para los manifestantes que se acercaron a expresarle su apoyo, tras la movilización en plaza de Mayo. Se temía que haya incumplido las reglas de la prisión domiciliaria, pero aclararon la situación.

Al respecto, desde tribunales contestaron al medio de Buenos Aires: «Nadie le dijo que no salga al balcón«. Por otro lado, remarcaron que la líder peronista no alteró la convivencia y mencionaron que las restricciones no afectan la libertad de expresión. Así, en el primer día de prisión domiciliaria la referente de Unión por la Patria se ajustó a las medidas dispuestas.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py tiene a su cargo el control de la condena a Cristina Kirchner y seguir su prisión domiciliaria. Sobre la marcha de este miércoles y el comportamiento de la expresidenta aseguraron que no avaló el «desorden».

«Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente«, agregó la fuente consultada por Infobae.