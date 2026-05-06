Neymar asumió su error y pidió disculpas tras el conflicto con Robinho Jr.: «Me excedí»

El episodio que involucró a Neymar y a Robinho Júnior sumó un nuevo capítulo con la palabra del propio protagonista. Tras varios días de repercusiones, el delantero del Santos habló públicamente y reconoció su responsabilidad en el conflicto ocurrido durante un entrenamiento, dejando en claro que la situación ya quedó atrás.

El hecho había generado un fuerte revuelo, incluso con una denuncia de por medio, pero con el correr de los días el tono fue bajando.

Las declaraciones de Neymar tras el conflicto con Robino Jr.

Luego del empate ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, donde además marcó un gol, Neymar aprovechó para dar su versión y ponerle fin a la polémica. “Es parte del fútbol. Para empezar, debería haberse resuelto entre nosotros. Fue un malentendido durante el entrenamiento. Reaccioné impulsivamente y me pasé un poco de la raya. Pero justo después, me disculpé, hablamos en el vestuario y nos reconciliamos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño especial”, expresó ante los medios.

Em entrevista à ESPN após o empate contra o Recoleta, Neymar falou sobre a briga com Robinho Jr. durante treinamento do Santos e explicou que já havia se desculpado. Para o craque, a proporção que a situação tomou não deveria ser tão grande.



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El brasileño hizo especial hincapié en cómo se manejó la situación internamente y en cómo, según su mirada, la exposición pública amplificó el conflicto. “Estas cosas debían resolverse internamente. Y luego llegó a manos de gente ajena al día a día del fútbol, y acabaron avivando la polémica de forma muy negativa. Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y su familia. Me pasé de la raya; podría haberlo expresado de otra manera, pero perdí los estribos. Todos cometemos errores. Fue mi error, fue su error. Yo me equivoqué un poco más”, agregó.

Además, detalló que la reconciliación no solo fue privada, sino también frente al grupo. “Ya me había disculpado, pensé que todo estaba resuelto entre nosotros, nos reunimos de nuevo el lunes por la mañana. Me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó. Pensábamos que todo estaba resuelto, y entonces llegó otra noticia impactante”, explicó, en referencia a la notificación que volvió a escalar el tema.

En otro tramo, también cuestionó la manera en que se difundió el episodio: «Aquí en Brasil, ustedes mencionan mi nombre todos los días. Cualquier pequeña pelea o discusión en el vestuario… Cualquiera que juegue al fútbol sabe que eso pasa. Que hay peleas, puñetazos, todo tipo de peleas. Así es el fútbol, es parte del juego. Me he peleado en el vestuario varias veces y todo se queda ahí”.

Con sus declaraciones, la estrella brasileña buscó cerrar definitivamente el episodio y dejar en claro que el vínculo con su joven compañero no quedó afectado, en medio de un contexto que había escalado más de lo esperado.

Robinho Jr. habló de su pelea con Neymar

El joven futbolista explicó que todo se trató de una situación puntual que fue resuelta puertas adentro del vestuario: “Ya está todo resuelto. Fue una cachetada, pero en el momento él ya pidió disculpas varias veces y yo ya le dije que están aceptadas”, expresó, dejando en claro que no hay conflicto con el capitán del equipo brasileño.