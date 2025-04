Multas ambientales en Neuquén: el fiscal pidió que anulen el fallo que benefició al exfuncionario Lucchelli

El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, pidió este lunes al Tribunal de Impugnación que anule el fallo que declaró no responsable al exsubsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, quien estaba acusado de cajonear multas contra la cooperativa de Servicios Públicos de Plottier.

Además, Breide Obeid le solicitó en una audiencia al Tribunal que declare responsable al exfuncionario del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que reenvíe el legajo para que otro juez decida el monto de la pena que le corresponde cumplir.

La defensa en tanto, reclamó que el fallo que benefició a Lucchelli sea confirmado. El Tribunal de Impugnación, integrado por el juez Andrés Repetto y las juezas Patricia Lúpica Cristo y Florencia Martini, dará a conocer su resolución en los próximos días.

Acusado y absuelto

Lucchelli fue acusado por la fiscalía de cajonear una multa contra la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, por no remediar unos transformadores con PCB. Pero el juez Juan Guaita dijo en su veredicto pronunciado el 24 de febrero pasado que el ex subsecretario no era autoridad de aplicación de las leyes ambientales en la provincia.

El fiscal Breide Obeid impugnó esa resolución. Señaló que «resulta arbitraria, es contradictoria e incurre en errores de derecho severos», lo que lleva a «descalificarla como acto jurisdiccional válido en un tema sensible a la sociedad; tal el derecho ambiental, que amerita una respuesta seria y debidamente motivada».

Según informó prensa de la fiscalía, señaló que el juez de Garantías en la sentencia dijo que «no existió una orden del subsecretario hacia alguien para que no controle», lo cual, puntualizó el fiscal jefe, «no tiene nada que ver con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; el juez de Garantías le exige a la figura penal algo que el tipo penal no prevé».

Un nuevo juicio

El pedido del representante del MPF fue que se anule la sentencia absolutoria, en principio, y que luego este mismo tribunal declare la responsabilidad penal del exfuncionario (mediante competencia positiva) y el caso se reenvié a un tribunal para determinar la pena.

En forma subsidiaria, solicitó que si el juez y las juezas deciden no pronunciarse sobre la responsabilidad penal del exsubsecretario, el caso sea reenviado a un nuevo tribunal para poder realizar un nuevo juicio.

Gravedad institucional

Lucchelli fue subsecretario entre 2016 y 2023. Cuando presentó su impugnación por escrito, el fiscal dijo que «el fallo no es sólo incorrecto sino que presenta una gravedad institucional inusitada toda vez que pone en duda los cientos de actos administrativos suscriptos por Juan de Dios Lucchelli como autoridad de aplicación de la Ley 1875; entre ellas no sólo multas sino y especialmente reglamentos administrativos y licencias ambientales».

«Es que el propio Lucchelli, quien hoy se defiende diciendo que no era autoridad de aplicación de la Ley 1875, firmó cientos de normas legales en las que sostiene que la subsecretaría de Ambiente a su cargo era la autoridad de aplicación de dicha norma. Varios de ellos, por ser reglamentos administrativos relativos al contralor de por ejemplo residuos peligrosos, fueron publicados en el Boletín Oficial y son de consulta pública en la página web de la actual secretaría de Ambiente», agregó.