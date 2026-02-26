«Revisaremos a fondo»: Bertolini inauguró las sesiones en Plottier y anunció una auditoria interna

El intendente se pronunció sobre la investigación en su contra. Foto: captura.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, inauguró hoy el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de esa ciudad. Durante el discurso, hizo un balance de su gobierno, sumó anuncios y comentó la situación judicial que atraviesa en función de la investigación que analiza presuntas irregularidades en su gestión.

«Quiero volver a mencionar mi disposición para que se esclarezcan los hechos denunciados y quiero llevar a los ciudadanos de Plottier la tranquilidad que desde el municipio vamos a realizar todas las acciones internas que sean necesarias para aclarar los hechos que se denuncian», aseguró.

Ante los concejales, el jefe comunal anunció que lanzará una «revisión a fondo» de los procedimientos administrativos de la municipalidad. Afirmó que el objetivo será comprobar que las actuaciones respondan a los manuales de procedimiento que se utilizan en la ciudad.

La investigación a Bertolini

La investigación a la que hizo mención Bertolini se inició por una denuncia radicada a mediados de enero.

La presentación mencionó la presunta existencia una serie de contrataciones irregulares por parte del municipio a una empresa ligada a un integrante del gabinete comunal. También acusó a la intendencia de eximir del pago del tasas a un barrio por fuera del procedimiento habitual para una medida de ese tipo.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos, que ordenó la realización de una decena de allanamientos en distintos domicilios de Neuquén y Plottier, incluido el del propio Bertolini.

«Quiero agradecerle a mi esposa y a mi hija, que están soportando en estos embates del último mes y son mi pilar fundamental en estas horas donde la oscuridad por algunos momentos parece invadirnos», concluyó el jefe comunal.

Fondos, anuncios y obras

Antes de la cuestión judicial, el intendente había comentado lo que consideró como los principales hitos de su gestión. Según analizó, el balance de lo hecho hasta el momento «es positivo», aunque «sabemos que todavía falta mejorar mucho».

Indicó que cuando asumió en el cargo, la municipalidad aparentaba tener un funcionamiento adecuado. Pero en realidad, dijo, «traía serios problemas arrastrados por años, desfinanciada y relegada políticamente».

Sobre la cuestión financiera, afirmó que en los últimos dos años se logró incrementar la recaudación propia en un 50%. Los fondos obtenidos por el pago de los tributos municipales permitieron disminuir la dependencia con otras fuentes de ingresos, como lo que se recibe por coparticipación y regalías.

Resaltó el funcionamiento del servicio público de transporte, con la inclusión de nuevas líneas y la ampliación de los redes. Las unidades, que se dividen en tres líneas interurbanas y dos internas, próximamente serán renovadas en gran cantidad, adelantó.

En otro tramo de su exposición, comentó la inversión destinada en áreas relevantes, como la de servicios públicos. Dijo que está previsto profundizar la adquisición de maquinaria propia para no tener que alquilarla más.

También se pronunció acerca de la obra pública. Consideró que se trata de una cuestión clave para proyectar el futuro de la ciudad, que ya es la segunda en cantidad de población en la provincia. «Vamos a lanzar un nuevo plan para pavimentar unas 100 cuadras en los próximos seis meses«, adelantó.

Entre las calles a intervenir nombró a Godoy, Belisle, Favaloro, 9 de Julio y Ameghino, además de algunas cuadras de San Martín, Olascoaga y Pellegrini.

Nuevos allanamientos por la intendencia de Bertolini

En cuanto a la investigación penal que lo involucra, la fiscal Rocío Rivero realizó un nuevo allanamiento el miércoles 26 esta vez en la ciudad de Neuquén, en una vivienda ubicada en Fotherigham al 600.

Allí se buscaba información vinculada a la empresa Valco, que firmó contratos con el municipio. Cuando la policía ingresó al lugar encontró a uno de los socios -Pedro Vilches- junto a su abogado.

Bertolini, además, se encuentra en la órbita de la Justicia por otro combo de causas vinculadas a la exvicegobernadora y exintendenta de Plottier, Gloria Ruiz.