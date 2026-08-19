Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno lanzará la licitación por 50 años y fijó una cláusula «anti-China»

El Gobierno nacional formalizará este jueves el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar la red del tren Belgrano Cargas por un plazo de 50 años. La medida autoriza a las empresas adjudicatarias a hacer uso de los recorridos y de los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

El proceso incluye una disposición denominada “anti-China” por su impacto sobre las compañías de ese país. La cláusula replica el criterio utilizado en las licitaciones de la Hidrovía y de AMBA I, la obra destinada a ampliar la red de transporte eléctrico del área metropolitana. En el pliego se estableció que no pueden participar personas jurídicas sujetas al control directo o indirecto de Estados soberanos, sus subdivisiones, organismos o empresas de titularidad estatal.

La cláusula aparecerá en un proceso estratégico para la logística de granos, minerales y otros productos exportables. Belgrano Cargas y Logística administra una red de más de 7.600 kilómetros de vías distribuidos en 15 provincias, que conecta buena parte del centro, el norte y el oeste de la Argentina con los puertos de Rosario y Buenos Aires.

Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre. La apertura de sobres está prevista para esa misma fecha y la adjudicación se realizará en 2027.

La estructura del proceso de licitación divide la operación del servicio en tres ramales independientes y nueve procesos distintos. El esquema comprende la concesión sobre el uso de la infraestructura de vías, los talleres ferroviarios y la venta o adquisición del material rodante.

El plan estipula un esquema de financiamiento que contempla inversiones estimadas en US$755 millones para la recuperación y mantenimiento de la red[cite: 1]. Ese monto total se desglosa en US$420 millones destinados a la línea San Martín, US$260 millones para la línea Belgrano y US$75 millones para la línea Urquiza. Además, el proyecto fija un límite de financiamiento de US$435 millones para el conjunto de las obras.

Para la administración del material rodante, el Ejecutivo creó mediante decreto un fideicomiso exclusivo que gestionará los fondos obtenidos por la venta de vagones y locomotoras. A la vez, el Gobierno habilitó la inclusión de las obras ferroviarias dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través del decreto 748/2026, con el fin de fomentar la llegada de capitales privados al sector.

Entre los principales sectores interesados en participar del proceso se encuentra un consorcio cerealero integrado por firmas como Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), junto a otros actores de la industria minera y de las economías regionales.

Con información de Infobae y Clarín.