Nación puso en marcha un sistema de retiros voluntarios en un organismo estratégico de la Jefatura de Gabinete
La medida, informada en el Boletín Oficial, busca simplificar la dotación del organismo y "adecuar de manera racional la cantidad de empleados de la Administración Pública Nacional".
Nación implementó un nuevo sistema de retiro voluntario que alcanza a la Administración de Parques Nacional, organismo clave de la Jefatura de Gabinete. La medida forma parte de un proceso de reestructuración del Estado y fue informado mediante la publicación del Boletín Oficial.
Sistema de retiros voluntarios: de qué trata, objetivos y detalles de la medida
La Resolución 191/2026 se publicó este 23 de junio y según lo informado, se dicta bajo la política actual del Gobierno que se orienta a la «desregulación económica, simplificación y reducción de la estructura del Estado para buscar una gestión más ágil y eficiente».
La normativa resalta que se busca simplificar la dotación del organismo y «adecuar de manera racional la cantidad de empleados de la Administración Pública Nacional» mediante las desvinculaciones de carácter voluntario.
El sistema está dirigido a todo el personal de Parques Nacionales que se encuentre comprendido dentro del régimen de estabilidad de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164).
A su vez, la resolución informó que la Dirección General de Recursos Humanos de la APN será la encargada de llevar a cabo la operatividad del sistema. La misma tendrá que definir los circuitos administrativos, crear los formularios y declaraciones juradas necesarias, y difundir la convocatoria por los canales oficiales.
En otro apartado del documento se aclaró que la medida cuenta con la intervención sin objeciones del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y del Ministerio de Economía.
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