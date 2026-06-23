Nación puso en marcha un sistema de retiros voluntarios en un organismo estratégico de la Jefatura de Gabinete

Nación implementó un nuevo sistema de retiro voluntario que alcanza a la Administración de Parques Nacional, organismo clave de la Jefatura de Gabinete. La medida forma parte de un proceso de reestructuración del Estado y fue informado mediante la publicación del Boletín Oficial.

Sistema de retiros voluntarios: de qué trata, objetivos y detalles de la medida

La Resolución 191/2026 se publicó este 23 de junio y según lo informado, se dicta bajo la política actual del Gobierno que se orienta a la «desregulación económica, simplificación y reducción de la estructura del Estado para buscar una gestión más ágil y eficiente».

La normativa resalta que se busca simplificar la dotación del organismo y «adecuar de manera racional la cantidad de empleados de la Administración Pública Nacional» mediante las desvinculaciones de carácter voluntario.

El sistema está dirigido a todo el personal de Parques Nacionales que se encuentre comprendido dentro del régimen de estabilidad de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164).

A su vez, la resolución informó que la Dirección General de Recursos Humanos de la APN será la encargada de llevar a cabo la operatividad del sistema. La misma tendrá que definir los circuitos administrativos, crear los formularios y declaraciones juradas necesarias, y difundir la convocatoria por los canales oficiales.

En otro apartado del documento se aclaró que la medida cuenta con la intervención sin objeciones del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y del Ministerio de Economía.