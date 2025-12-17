Presupuesto 2026 en Diputados: el Gobierno busca media sanción con fuertes recortes a Garrahan y universidades

La Cámara de Diputados de la Nación será escenario este miércoles de una sesión clave donde el Gobierno buscará la media sanción del Presupuesto 2026. El proyecto llega al recinto tras un dictamen de mayoría que, aunque contó con el apoyo del PRO y sectores de la UCR, desató una fuerte controversia por la eliminación de partidas y leyes de financiamiento consideradas intocables hasta ahora por la oposición.

El eje del conflicto se centra en el artículo 75 del dictamen oficialista, que establece la derogación de las leyes 27.793 y 27.795.

Estas normas garantizan los presupuestos mínimos para las universidades nacionales y la emergencia en discapacidad. Asimismo, el proyecto retira el financiamiento específico para el Hospital Garrahan, bajo el argumento oficial de que el Estado ya ha cumplido con sus obligaciones previstas para el centro pediátrico.

La estrategia del oficialismo y el factor CABA en el tratamiento del Presupuesto 2026

Para consolidar las 28 firmas que obtuvo en comisión, el Gobierno debió tejer una red de acuerdos con aliados y gobernadores «dialoguistas» como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Un punto determinante para sumar el respaldo del PRO fue el compromiso de cancelar la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo histórico de la gestión de Jorge Macri.

Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni defendió el proyecto como una señal de previsibilidad:

“Buscamos darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”, afirmó.

El rechazo de los bloques opositores, encabezados por Fuerza Patria y sectores de la izquierda, se apoya en tres puntos críticos:

Asignaciones: La eliminación de la actualización automática de la AUH .

La eliminación de la actualización automática de la . Educación: El recorte del 6% destinado por ley al financiamiento educativo y técnico.

El recorte del 6% destinado por ley al financiamiento educativo y técnico. Discrecionalidad: La denuncia sobre un manejo «discrecional» de los fondos al no haber tenido presupuesto aprobado previamente.

Germán Martínez, jefe de la bancada peronista, anticipó que presentarán un dictamen de minoría propio: “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa, porque nosotros no nos rendimos”, señaló.

La sesión de hoy se anticipa como una de las más largas y tensas del año, con el oficialismo forzado a mantener su bloque de aliados unido frente a una oposición que buscará exponer el costo social de los recortes en educación y salud.