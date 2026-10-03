Exitoso remate de Angus en General Conesa

El toro colorado puro de pedigree de 20 meses y 890 kilos fue la gran estrella del remate de la cabaña La Laguna. Foto: Pablo Leguizamon

Sueño cumplido para Julián Lavayén, titular de la cabaña La Laguna que pudo concretar el décimo remate anual, por primera vez en su establecimiento de General Conesa y junto a sus vecinos. “Darle pertenencia al pueblo es un significado emocional muy grande” le dijo emocionado a Diario RÍO NEGRO.

Agregó que la iniciativa es “una buena posibilidad para proveer de vientres Angus para la zona”.

Lavayén señaló que la idea “llegó para quedarse” porque los futuros remates anuales continuarán en el predio del valle de Conesa.

En el evento participaron representantes de la Asociación Argentina de Angus que destacaron el trabajo del productor local y le entregaron un presente de la entidad.

Acompañaron la actividad el intendente local Héctor Leineker, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; y el secretario de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi.

Más de 300 animales vendidos

El remate fue un éxito con la venta de los 29 toros y las 295 vaquillonas disponibles.

El remate se realizó en la cabaña La Laguna, en General Conesa. Foto: Pablo Leguizamon

La gran estrella fue un toro colorado puro de pedigree de 20 meses y 890 kilos, hijo de Mateo, campeón en Palermo en 2022, que se vendió en 26 millones de pesos. El animal quedará en la cabaña hasta su presentación en la exposición de Palermo de 2027, con todos los costos a cargo de la cabaña La Laguna.

Otros 9 toros de dos años, de entre 780 y 900 kilos se vendieron entre 10 y 18 millones de pesos, mientras que 19 toros puros controlados, de 610 a 870 kilos, se vendieron entre 8 y 12,2 millones de pesos.

Las vaquillonas puras controladas se vendieron en lotes de 8 a 11 animales, con valores de 4,4 y 5,2 millones de pesos con garantía de preñez, mientras que aquellas que tenían servicio confirmado se vendieron entre 2,8 y 3,4 millones de pesos por lote.