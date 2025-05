Neuquén: final de obra para el acceso al Paseo Costero desde el puente carretero hasta el río Limay

Con claro tinte de campaña, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, inauguraron hoy la repavimentación del primer tramo de la avenida Obrero Argentino. El gobernador destacó la continuidad de obra pública por parte de su administración y lo comparó con la ausencia de obras nacionales. Habló del paso bioceánico para «los productos de Vaca Muerta».

Con el asfalto a nuevo en la primera parte del trazado, las 25 cuadras de la calle Obrero Argentino, ejecutada en varias etapas, quedaron concluidas luego de al menos 2 años de trabajos continuos en el sector. Se trata del acceso directo a la costanera del río Neuquén, desde el ingreso este de la ciudad.

«Esto tiene que ver con la conectividad de la ciudad, invertimos 4.500 millones de pesos entre la provincia y el municipio, todo con fondos propios, para la conectividad de la ciudad: así lo hacemos con otras avenidas como Necochea o como Soldi», destacó Gaido, en referencia a las mega avenidas construidas en el otro extremo de la ciudad que también se ejecutaron con fondos mixtos (aportes de la ciudad y de la provincia)

Según se explicó, la repavimentación inaugurada hoy, corresponde a las 13 cuadras de asfalto que restaban terminar para completar en su totalidad las 25 cuadras de 20 metros que integran esta mega avenida del este de Neuquén, que llega desde la Mosconi ex ruta 22 vieja hasta el paseo Costero del río Limay, en forma lineal hacia los miradores principales de la costanera.

13 cuadras de reasfaltado 200 cuadras previstas en total para 2025

Cuando se adjudicó, la repavimentación ejecutada por Omega tenía un presupuesto oficial de 1.130 millones de pesos. «Es una sola avenida, pero por las dimensiones, equivale a dos; se trata de 20 metros de ancho con una gran intervención en la primera parte que hicimos en conjunto con Cordineu, donde no tenía asfalto ni pluviales«, recordó el secretario de Planificación e Infraestructura de la ciudad, Alejandro Nicola.

La Obrero Argentino se hizo por tramos: en total son 25 cuadras de asfalto (foto Matías Subat)

Los 4.500 millones de pesos fue la estimación total, a valores actualizados, de toda la intervención en el trazado que se financió en partes iguales de mano de obra e intervenciones técnicas.

Las otras 12 cuadras involucraron tareas pluviales y mejoras de servicios bajo tierra que concluyeron el año pasado.»Había que resolver, antes del asfalto, la situación del escurrimiento», recordó Gaido.

El corte de cintas se hizo con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano y Desarrollos Locales, Julieta Corroza, la jefa de Gabinete de la ciudad, María Pasqualini, vecinalistas del sector, el gobernador y el intendente.

«Todas las obras que se están realizando en cada sector, ponen a Neuquén a la altura de lo que los vecinos quieren, desean y se merecen; es una muestra más de cómo elegimos vivir defendiendo Neuquén y nuestra forma de vida», dijo Figueroa.

El gobernador en modo campaña

Destacó que el gobierno nacional «decidió no hacer más obra pública pensando que todo lo tiene que hacer el privado» y contrapesó que «nosotros creemos que el Estado debe estar presente» en el desarrollo de infraestructura e inversiones.

«La ciudadanía tiene que saber que estamos presente», insistió Figueroa y luego preguntó de modo retórico, «qué sería si la obra pública no existiera más». Enfatizó que muchas obras no estarían si no hubiera intervención del municipio y la provincia. Luego reafirmó que mientras «muchos se retiran de las inversiones» necesarias para la comunidad «nosotros cada vez vamos a estar presentes» en obras.

Agregó que en los próximos meses insistirán con este concepto en cada acción de gobierno para que «la ciudadanía entienda qué estamos haciendo: estar más presentes mientras otros se retiran».

Reforzó que el trabajo será en conjunto con el plan trazado por Gaido, con énfasis en «optimizar el uso de los fondos del Estado, eliminando los gastos superfluos y concentrado en las obras necesarias para vivir mejor».

El puerto seco en Zapala para el transporte bimodal con Chile

Figueroa insistió en la conexión con Chile para mejorar la salida al Pacífico por el puerto de Talcahuano. «Será para que ingresen por Chile las cosas que necesitamos para Vaca Muerta y mejorar la competitividad», detalló el mandatario.

Anunció que el 25 y 26 de junio se reunirá en la ciudad de Neuquén el comité de interacción de fronteras. Agregó que el transporte bimodal, sobre el que se ha avanzado en negociaciones, consistirá en el traslado de materiales que ingresan por puertos del Pacifico, se trasladan en tren hasta Victoria, luego hacen trasbordo en una playa de maniobras allí que se transporta en camiones hasta Zapala, en una segunda playa de maniobras.

Estamos «enfocados en hacer un puerto seco en Zapala», para consolidar el transporte bimodal, reafirmó Figueroa. El encuentro con la delegación chilena en junio, «se puede realizar por el trabajo de Neuquén como una ciudad abierta al turismo», insistió el mandatario cuando destacó que para acontecimientos importantes, la delegación puede recorrer la ciudad con capacidad de hoteles y restaurantes.