Alarma en la Ruta 151: un camión con ácido clorhídrico que iba a Neuquén tuvo un derrame este martes

Un camión que transportaba ácido clorhídrico tuvo un derrame sobre la Ruta 151 este martes 4 de agosto. El vehículo se dirigía a Rincón de los Sauces, Neuquén, y demandó un gran operativo que incluyó cortes en la calzada en La Pampa.

El hecho ocurrió cerca del mediodía a la altura del kilómetro 154,5, en inmediaciones de la bajada de El Sauzal, en cercanías de 25 de Mayo.

Cómo está el tránsito en la Ruta 151

Según precisó Diario Textual, la fuga se dio debido a que se aflojó una de las tapas del tanque que transportaba el químico.

En el lugar se montó un operativo preventivo por parte de agentes de la Policía local y dotaciones de bomberos volutarios. Según el último parte en horas de la tarde, se encuentra habilitado un sólo carril.

Las autoridades solicitan a los conductores, además de que circulen con «extrema precaución» y que disminuyan la velocidad, que mantengan las ventanillas cerradas y no detener ni descender de los vehículos en el sector.

Asimismo, aclararon que las restricciones al tránsito pueden volver de acuerdo a la evolución de la situación. «Se recomienda evitar transitar por la zona si no resulta indispensable y utilizar recorridos alternativos cuando sea posible», mencionaron.