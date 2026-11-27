En medio de las versiones de una escandalosa interna familiar, Facundo Arana rompió el silencio y decidió aclarar cómo es su relación actual con María Susini, tras casi dos décadas juntos.

En diálogo con LAM (América TV), el actor enfrentó los rumores que circularon durante los últimos días sobre su vida privada y negó que exista un enfrentamiento con la modelo.

Además, confirmó que actualmente está soltero y desmintió las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diseñadora de alta costura Marian Saud.

Facundo Arana reveló cómo es su relación con María Susini tras la separación

Al ser consultado sobre su situación sentimental, el protagonista de Padre Coraje explicó que nunca habían realizado una comunicación formal sobre la ruptura y reflexionó acerca de las distintas etapas que puede atravesar una relación tan extensa.

Lejos de confirmar un enfrentamiento con Susini, Arana aseguró que mantienen un vínculo cercano y que continúan compartiendo encuentros.

Incluso, reveló que la modelo asistió recientemente a una de sus funciones teatrales, quedó encantada con la obra y manifestó su intención de recomendarla.

El actor también rechazó las versiones sobre un supuesto distanciamiento familiar y negó que tenga prohibido ingresar al barrio privado donde reside su familia.

Visiblemente incómodo con algunas de las preguntas, consideró que detrás de los rumores podría haber personas interesadas en perjudicarlo.

Facundo Arana confirmó que está soltero y aclaró su vínculo con Marian Saud

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue su supuesto romance con Marian Saud, la diseñadora que quedó involucrada en las versiones sobre la separación.

Arana explicó que el acercamiento surgió a partir de una propuesta artística para participar en uno de sus desfiles de alta costura.

Aunque sus compromisos teatrales le impidieron formar parte del evento de este año, adelantó que existe la posibilidad de concretar una colaboración musical durante 2027, en la que participaría tocando el saxofón.

Por su parte, Saud también desmintió públicamente el supuesto romance y explicó que los encuentros que compartieron estuvieron relacionados con amigos en común y proyectos profesionales.

De esta manera, Facundo Arana buscó poner fin a las especulaciones sobre su vida privada, confirmó que no está en pareja y destacó que su prioridad continúa siendo el bienestar de su familia.