Neuquén licita el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico

La inversión en tecnología y armado de laboratorios del Instituto Vaca Muerta quedará luego para la ciudad (foto Cecilia Maletti)

“En los próximos diez días estaremos en condiciones de llamar a licitación el tercer edificio, con fondos propios” adelantó ayer a Río Negro el intendente Mariano Gaido, en referencia al complejo de torres del Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

El jefe comunal se encontraba en reuniones en Buenos Aires y hoy estaba previsto que regresara a la ciudad para firmar convenios con la provincia e instituciones intermedias, según su agenda.



El tercer edificio se construirá con fondos propios, en parte, con el canon que aporta YPF a la ciudad por el uso (durante 5 años) del edificio que la comuna ejecutó y entregó el año pasado. Al término del convenio, el equipamiento de laboratorios y otros adelantos, quedarán para la ciudad capital y serán parte del Polo.



La semana pasada, el titular de YPF, Horacio Marín informó en sus redes que Total Energies fue la primera compañía en suscribir el convenio de adhesión al Instituto Vaca Muerta y ayer se conoció que Pluspetrol también adhirió. El gobernador Rolando Figueroa, que reposteó a Marín, anunció que en marzo, el Instituto Vaca Muerta abrirá sus puertas en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

YPF acordó con el municipio un alquiler anual por el edificio municipal del Polo Tecnológico (foto Cecilia Maletti)

“Trabajamos como un solo equipo”, agregó el gobernador. Por su parte, Gaido explicó que “YPF está acondicionando oficinas, aulas y laboratorios, porque así estaba establecido en el acuerdo. Ocuparán la totalidad del edificio”, aseguró. El intendente consideró que la incorporación de tecnología para los laboratorios y la infraestructura, alcanzará a unos 10 millones de dólares.

Destacó que ya está confirmado el inicio licitatorio para el tercer edificio, con un llamado que se producirá en unos 10 días “y una ejecución que se lanza con fondos nuestros, de la ciudad y una inauguración para octubre o noviembre”, aseguró.

Agregó que en la reunión que mantuvo con CALF y sus nuevas autoridades, se confirmó que el Data Center que desarrolla CALF con su producto CALF Fibra estará en este tercer edificio, al igual que las empresas que pertenecen a Infotech.

Infotech tiene adjudicado un terreno en el sector, para la futura conformación del “distrito” Tecnológico, pero mientras eso se produce, se instalarán en una parte del nuevo edificio. Tendrá una planta baja y tres pisos, con la misma arquitectura que el edificio de los privados (ENE). El otro sector que se sumará a la nueva torre de ciencia y tecnología, será un Instituto de ciencia médica, dijo Gaido.



“Creo que estará terminado para octubre o noviembre, vamos a firmar convenios los próximos días, pero estoy en condiciones de adelantar que a el Data Center estará en el tercer edificio”, sostuvo el jefe comunal.