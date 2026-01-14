Neuquén sumará un nuevo parque temático en el barrio Santa Genoveva

Santa Genoveva sumará un nuevo parque temático a partir de la renovación de la histórica plaza de la calle San Juan, entre Río Desaguadero y Angelelli. Esta iniciativa fue impulsada por la municipalidad de Neuquén dentro del plan de desarrollo de espacios verdes temáticos en la ciudad.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres, comentó que se trata del quinto parque temático en la capital y que está cerca de finalizarse.

“Estamos pronto a inaugurarlo. Quedan aproximadamente dos semanas de obra”, sostuvo. Además, la funcionaria detalló que la inversión fue de más de 350 millones de pesos para poder reacondicionar el espacio.

El parque limita con otros barrios como Villa Farrell, Provincias Unidas y Sapere. Según explicó Rueda Cáceres «es muy importante para nosotros poder continuar con estas obras que albergan a toda la familia. Y agregó que estos parques «vuelven a poner al espacio público en juego en todo lo que es recreación, educación física, cultura y deporte”.

Por su parte el director de Proyectos y Espacios Verdes, Juan Martín Gonzáles, contó que el nuevo parque de Santa Genoveva se llama Mangrullo Refugio del Bosque y contará con juegos nuevos, una posta saludable y veredas nuevas en una superficie aproximada de 350 metros cuadrados.

“Las familias van a encontrar un juego completamente nuevo y renovado con subibajas, calesitas y con hamacas. Lleva un piso blando para hacer un parque completamente seguro para que todos jueguen y nadie se lastime”, explicó Gonzáles.

Próximos parques temáticos en Neuquén

Rueda Cáceres contó que, luego de finalizar esta obra, se continuará con los parques temáticos El Mangrullo Zorro y El Mangrullo Cueva. Estos espacios estarán en el área del Parque Norte, una zona visitada constantemente por la ciudadanía.

Hasta el momento se han inaugurado el patio de juegos La Trochita en el Parque Central, el Fuerte Medieval en el Parque Jaime de Nevares, el ARA General Belgrano en el Parque Central Zona Este y el Gran Dinosaurio en el sector oeste de la ciudad.

«Estamos muy contentos porque realmente vemos que instantáneamente la ciudadanía se vuelca al espacio público para pasar la tarde-noche con sus niños y también los jóvenes” finalizó la subsecretaria.