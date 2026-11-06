Neuquén puso el foco en el equipamiento policial y la lucha contra el delito

La provincia de Neuquén incorporó más de 2.200 efectivos policiales y adquirió 650 vehículos blindados durante la gestión de Rolando Figueroa. Las cifras forman parte del balance presentado este viernes por el Gobierno provincial, que también informó sobre las obras destinadas a mejorar las dependencias policiales y los resultados obtenidos en la lucha contra el delito.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, repasó las principales medidas implementadas para fortalecer la capacidad operativa de la Policía, ampliar su presencia en el territorio y mejorar las condiciones laborales de los efectivos.

Uno de los ejes de la gestión fue la renovación del equipamiento policial. La adquisición de nuevos patrulleros estuvo destinada a reforzar las tareas de prevención y vigilancia en distintas localidades de la provincia, junto con la incorporación de personal a la fuerza.

En materia de infraestructura, el Ejecutivo destacó el plan Construir Seguridad, que contempla más de 77 obras en dependencias policiales. Las intervenciones incluyen mejoras edilicias, ampliaciones y nuevos espacios para el funcionamiento de las unidades, con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo y la atención a la comunidad.

Otro de los puntos centrales del balance fue la lucha contra el narcomenudeo. Según los datos oficiales, se realizaron casi 500 allanamientos y se registraron más de 200 condenas desde que la Provincia asumió la persecución de este delito. Los procedimientos forman parte de la estrategia para combatir la comercialización de drogas a pequeña escala.

El Gobierno también puso el foco en las condiciones salariales del personal policial. Nicolini indicó que, a partir de enero de 2027, el sueldo inicial de un efectivo superará los $1.300.000, en el marco de las actualizaciones previstas para la fuerza.

En relación con el sistema penitenciario, la Provincia destacó la implementación de inhibidores de señal celular en establecimientos de detención. La medida busca restringir las comunicaciones no autorizadas desde el interior de las unidades y reforzar los controles de seguridad.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las incorporaciones de personal, la renovación del equipamiento y las inversiones en infraestructura forman parte de una política destinada a fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta de las fuerzas de seguridad en todo el territorio neuquino.