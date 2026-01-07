Se conocen los primeros oferentes para la avenida Mosconi en Neuquén

En el municipio de Novela y Godoy se abrirán mañana los sobres técnicos de las contratistas que buscarán quedarse con el primer tramo que salió a licitación de la Ruta 22 o ampliación de la nueva avenida Mosconi: se bajará la multitrocha al nivel de la Olascoaga, por debajo irá un gran pluvial y ampliará a cuatro carriles por lado en la zona céntrica, entre Linares y Gatica.

El otro sector que será ejecutado este año, será el del ingreso por los puentes carreteros, que serán 600 metros por donde se ejecutará un viaducto: esos oferentes se conocerán a fin de mes. Los pliegos ya están en venta y se prevé que los trabajos se hagan en paralelo en los dos sectores licitados.

«Se trabajará día y noche» adelantó a diario RIO NEGRO el intendente Mariano Gaido, cuando hizo una evaluación de las perspectivas de gestión para 2026. Según la información de Planificación y Obras Públicas, mientras estén en ejecución los trabajos, no se cortará la RUTA 22, sino que la circulación del tránsito será por los laterales.

Gaido aseguró además que prevé licitar también el sector intermedio entre los dos tramos que ya buscan oferentes, aunque esa licitación aún no fue programada.

La ruta que atraviesa la ciudad estará todo el año en obra y para este tramo que se abren las ofertas mañana, el presupuesto oficial es de casi 70.000 millones de pesos. El ingreso, desde el puente que une Neuquén con Cipolletti hasta la calle Leal, se presupuestó en 35.436 millones de pesos.

Ambos trabajos saldrán del presupuesto de la ciudad, que para 2026 tiene una previsión de 557.000 millones de pesos. Los dos sectores licitados tienen un plazo de obra de 360 días corridos.

El anuncio en la reunión de Gabinete

El intendente posteó en sus redes el inicio de la reunión de gabinete y preguntó: «¿qué tenemos para esta semana?» a las funcionarias y funcionarios de las primeras líneas que se reúnen en el palacio municipal por la mañana. Y desde el sector de Obras Públicas se recordó que se abrían las ofertas de la ampliación licitada de la avenida Mosconi.

El acto con los oferentes será a las 12 en el primer piso de la sede municipal de Novella y Godoy, en Gran Neuquén norte. No se conocerán las ofertas, ya que la apertura corresponde a las presentaciones técnicas y seguros de las empresas que serán evaluadas por la comisión técnica. Los que cumplan los requisitos, se abrirán las ofertas en los próximos días

La licitación está a cargo de la secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, así como la secretaría de Hacienda y Planificación Financiera. La apertura de sobres se retrasó hasta el 8 de enero por los asuetos y feriados de las fiestas, en tanto el presupuesto oficial, para una ejecución de 360 días corridos, se estableció en 69.660.444.781,17.