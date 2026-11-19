La torta nube de chocolate se destaca por su textura húmeda y esponjosa, cubierta con brigadeiro cremoso y granas de chocolate.

La torta húmeda nube con brigadeiro se convirtió en una de esas recetas que conquistan las redes sociales. Su secreto está en combinar una masa liviana y bien húmeda con una cobertura cremosa de chocolate que le aporta intensidad y mucho sabor.

Es ideal para acompañar el mate, servir como postre o preparar para una merienda especial. Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes

Para la torta:

3 huevos.

1 taza de azúcar.

1 taza de leche.

½ taza de aceite.

1 taza de harina de trigo.

½ taza de cacao amargo.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el brigadeiro:

1 lata de leche condensada.

2 cucharadas de cacao amargo.

1 cucharada de manteca.

100 ml de crema de leche.

Para humedecer la torta:

½ taza de leche.

1 cucharada de cacao.

Cómo hacer la torta húmeda nube con brigadeiro

1. Preparar la mezcla. En un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

2. Incorporar los ingredientes secos. Sumar la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear previamente tamizados. Mezclar hasta conseguir una preparación homogénea, sin batir de más.

3. Llevar al horno. Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 35 minutos. Para comprobar la cocción, pinchar el centro con un palillo.

4. Humedecer la torta. Mezclar la leche con el cacao y distribuir sobre la torta todavía tibia, realizando pequeños agujeros con un palillo para que absorba mejor el líquido.

5. Preparar el brigadeiro. Colocar en una olla la leche condensada, el cacao y la manteca. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que espese. Retirar del fuego y agregar la crema de leche para conseguir una consistencia más suave y cremosa.

6. Decorar y servir. Distribuir el brigadeiro sobre la torta, cubriendo toda la superficie. Dejar enfriar antes de cortar para que la cobertura tome cuerpo.

El resultado es una torta de chocolate húmeda, suave y con una cobertura cremosa que se convierte en la protagonista de cada porción.