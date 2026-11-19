La muerte de Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras, dejó al descubierto un conflicto que parecía lejos de resolverse. A poco más de una semana de su fallecimiento, surgieron nuevos detalles sobre el distanciamiento que mantenía con Cacho Deicas, su compañero durante décadas, y los reproches entre sus respectivos entornos familiares.

Según informó Noticias Argentinas este jueves 19 de noviembre, la polémica sumó un nuevo capítulo después de que Marcos Camino Jr., hijo del músico y actual integrante de la agrupación, publicara un mensaje en sus redes sociales. Allí confirmó que continuará trabajando con Los Palmeras, pero también dejó una advertencia sobre situaciones del pasado que todavía no hizo públicas.

Los Palmeras: qué pasó entre Marcos Camino y Cacho Deicas antes de la muerte del acordeonista

La relación entre los dos referentes de la cumbia santafesina atravesaba una profunda crisis desde hacía tiempo.

Las diferencias se habían hecho públicas después del problema de salud que sufrió Rubén “Cacho” Deicas, quien posteriormente se alejó de la agrupación.

Sin embargo, la muerte de Camino volvió a poner el foco en las circunstancias de aquella separación.

Durante la emisión de LAM, por América TV, el panelista Pepe Ochoa reveló que, según el entorno del acordeonista, Marcos habría intentado retomar el contacto con su antiguo compañero antes de fallecer.

El músico habría buscado una oportunidad para conversar con Deicas, especialmente a raíz de un homenaje a Los Palmeras en los premios Martín Fierro.

De acuerdo con esa versión, los intentos de comunicación no prosperaron y ambos artistas permanecieron distanciados.

La fuerte acusación contra los hijos de Cacho Deicas

Uno de los puntos más delicados de la polémica involucra a los hijos del histórico cantante de Los Palmeras.

Según relató Pepe Ochoa, la familia de Marcos Camino considera que los hijos de Cacho Deicas tuvieron un papel importante en el distanciamiento entre los músicos.

El panelista aseguró que Camino habría intentado comunicarse durante varios días, pero no habría obtenido respuesta.

Estas afirmaciones corresponden a la versión difundida por el periodista y no constituyen una confirmación independiente sobre los motivos por los que no se concretó el encuentro.

La tensión aumentó después del fallecimiento del acordeonista, cuando su pareja, Sandra Brusa, habría intentado obtener explicaciones sobre lo sucedido.

El mensaje que recibió Sandra Brusa y desató la polémica

De acuerdo con la información difundida por A24/PrimiciasYa, Sandra Brusa se habría comunicado con el entorno de Cacho Deicas después de la muerte de Camino.

Según la reconstrucción presentada en LAM, Cristian, uno de los hijos del cantante, le habría respondido con un mensaje contundente:

“No nos contactes nunca más en tu vida”.

La reacción de Sandra no tardó en llegar. A través de las redes sociales, publicó un duro descargo dirigido al hijo del músico.

“Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, expresó.

El intercambio volvió a exponer públicamente las diferencias entre las familias de quienes fueron dos de las figuras más representativas de Los Palmeras.

La advertencia del hijo de Marcos Camino: “Hay muchas cosas que sé”

En medio de las repercusiones, Marcos Camino Jr. publicó un extenso mensaje para agradecer el acompañamiento recibido después de la muerte de su padre.

El músico reconoció que atraviesa un momento de profundo dolor y explicó que le resultó difícil responder a las numerosas muestras de cariño.

Sin embargo, uno de los fragmentos de su publicación llamó especialmente la atención porque dejó entrever que existen situaciones vinculadas con su padre sobre las que todavía no habló públicamente.

“Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar”, escribió.

Y agregó una advertencia:

“Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”.

Aunque no mencionó directamente a Cacho Deicas ni a su familia en ese fragmento, sus palabras fueron interpretadas en el contexto de las diferencias que atravesaron a la agrupación.

Qué pasará con Los Palmeras después de la muerte de Marcos Camino

A pesar del dolor y las controversias, Marcos Camino Jr. confirmó que continuará formando parte de Los Palmeras.

En su publicación aseguró que seguirá trabajando para mantener vigente el proyecto musical al que su padre dedicó gran parte de su vida.

“Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial”, expresó.

También señaló que la agrupación representaba el sueño de su padre y que su intención es honrar ese legado.

La continuidad de Los Palmeras se produce en un escenario marcado por la salida de Cacho Deicas y la muerte de Camino, dos figuras fundamentales en la historia del conjunto.

Mientras tanto, las diferencias entre los entornos familiares volvieron a instalar una polémica que todavía no tiene una resolución pública.

El futuro de la agrupación y las posibles declaraciones de Marcos Camino Jr. mantienen la atención sobre una de las bandas más emblemáticas de la cumbia santafesina.