Javier Milei invitó a gobernadores a sumarse al Argentina Week en Nueva York para captar inversiones

El presidente Javier Milei decidió invitar a un grupo de gobernadores a sumarse a su próximo viaje a los Estados Unidos, donde participará del Argentina Week, un evento que se desarrollará del 9 al 12 de marzo en la ciudad de Nueva York y que tendrá como eje la atracción de inversiones para el país.

Gobernadores y ministros acompañarán a Javier Milei en el Argentina Week

La convocatoria fue cursada por las autoridades nacionales a mandatarios provinciales con el objetivo de mostrar una señal de respaldo político y coordinación federal ante empresarios, emprendedores y dueños de importantes compañías globales que asistirán al encuentro.

Entre los gobernadores invitados figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron convocados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), aunque el primero rechazó la invitación debido a que recientemente regresó de una extensa gira por Estados Unidos, también enfocada en la búsqueda de inversiones. En tanto, Jaldo argumentó problemas de agenda en su provincia.

En la comitiva nacional que participará del Argentina Week estarán, además de Milei, el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El Gobierno apuesta a que la presencia conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores fortalezca la presentación del país ante potenciales inversores, en un contexto en el que la Casa Rosada busca consolidar su programa económico y captar capitales para distintos sectores productivos.

Con información de Infobae