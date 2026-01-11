«No es ahorro»: Torres criticó la subejecución de los fondos y aclaró que el incendio de El Hoyo fue natural

En medio de una situación que calificó como «caótica», el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre el origen de los incendios que azotan a la Patagonia y puso el foco en la responsabilidad humana y la ineficiencia administrativa.

Con más de 12.000 hectáreas arrasadas y 3.000 evacuados, el mandatario provincial exigió un cambio drástico en la legislación penal para castigar a quienes provocan desastres ambientales.

Las críticas a la gestión de los fondos y la peor sequía en los últimos 60 años en Chubut

En un contexto de sequía histórica (la peor desde 1965), Torres cuestionó la falta de agilidad en el uso de los fondos de emergencia.

El mandatario puso el foco en la cooperación interjurisdiccional, pero lanzó una dura crítica a la gestión administrativa nacional. Sostuvo que la subejecución de partidas presupuestarias no representa un ahorro, sino una gestión ineficiente: «Subejecutar una partida no es ahorro fiscal. Subejecutar una partida es ser un mal funcionario», dijo.

Con un pedido de auxilio directo, el mandatario exigió celeridad: “Mandame todos los aviones y después vemos”, subrayando que la prioridad absoluta es contener el fuego, más allá de la burocracia.

«Ese foco no fue intencional»: Torres confirmó que un rayo desató el incendio en Puerto Patriada

Torres explicó que la situación en El Hoyo y sus alrededores no responde a una mano criminal, sino a la ferocidad del clima. «El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional», precisó el gobernador.

La aclaración busca despejar dudas sobre el manejo de las tierras en una zona que el mandatario calificó como «intangible», asegurando que no existe especulación inmobiliaria detrás del avance de las llamas sobre el bosque nativo.

Sobre la intencionalidad de los incendios dijo: «Esa gente tiene que estar años presa, no seis meses», afirmó Torres.