El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba

El incendio forestal detectado el pasado lunes 5 de enero en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, se mantiene fuera de control. Según el último reporte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), la superficie afectada se estima en 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo.

La jornada del sábado estuvo marcada por una reactivación extrema a partir de las 13 debido al incremento en la velocidad del viento, lo que obligó a replegar cuadrillas por seguridad.

Estado del operativo y avance del fuego en la zona de Puerto Patriada y Epuyén

El fuego descendió por detrás de la Escuela N° 81 y se dirigió hacia El Pedregoso. Uno de los puntos más críticos se registró en Los Paredones, donde las llamas volvieron a trasponer la Ruta Nacional N° 40, propagándose con dirección a Laguna Las Mercedes.

Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.

Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.

Recursos terrestres y aéreos

Para enfrentar la emergencia, se anunció la llegada de un contingente de refuerzo que permitirá redistribuir el personal en las áreas de interfase. En total se suman 78 combatientes:

63 brigadistas de la provincia de Córdoba (ETAC) .

de la provincia de . 15 integrantes de la BNNEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF–AFE).

Los medios aéreos operaron durante la ventana de oportunidad climática en La Angostura, El Balcón, El Pedregoso y Aldea San Francisco. En contraste, en la zona alta del Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces), el personal helitransportado debió ser replegado preventivamente debido a que la reactivación de los focos anuló la efectividad de los trabajos.

Clima y servicios en la zona afectada por el fuego en Epuyén

El factor meteorológico fue determinante en el comportamiento del fuego este sábado. El incremento del viento generó focos secundarios y propagaciones terrestres veloces, especialmente desde el Aserradero Franco hacia La Burrada.

En el lugar trabaja personal de apoyo coordinado por la Secretaría de Bosques, incluyendo a las municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Ciudadana de Chubut, APSV, Policía de la Provincia y Gendarmería. La causa del inicio del siniestro permanece «a determinar».