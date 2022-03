No hubo acuerdo con Weretilneck y se demora la ley de la Magistratura

Los senadores del Frente de Todos no consiguieron acordar con el rionegrino Alberto Weretilneck las modificaciones a la ley que crea una nueva integración del Consejo de la Magistratura y la sesión de mañana quedó suspendida. Habrá hoy un nuevo plenario de comisiones para buscar un consenso, que por ahora es esquivo.

El ex gobernador de Río Negro aceptó que la Corte Suprema no vuelva a tener una banca en el organismo, pero exige sumar consejeros por región en representación de los abogados y los jueces. Intercambió borradores con colegas oficialistas, pero no hubo forma de consensuar un texto que conforme a todos.

Como informó rionegro.com.ar, los esfuerzos apuntan a convencer a Weretilneck, que está enfrentado políticamente con Martín Soria. La semana pasada, el senador rionegrino presentó su propio despacho de comisión y dijo que no apoyaría el proyecto del oficialismo porque carecía de una mirada «regional».

Weretilneck, quien se quejó de que las mayorías parlamentarias dejan afuera «el federalismo», presentó uno propio que, en vez de tener un Consejo como el actual, propone consejos a nivel de distritos judiciales para que los representantes sean de cada distrito judicial.

Los números del Frente de Todos

El Frente de Todos contaba, no obstante, con sus 35 senadores propios, más la aliada del Frente Renovador de la Concordia, Magdalena Solari Quintana; y la riojana peronista disidente Clara Vega que, sin embargo, en las últimas horas anticipó que no apoyaría el proyecto firmado en Casa de Gobierno.

Ante esa situación, el oficialismo resolvió volver a convocar a un plenario de las comisiones conducidas por el jujeño Guillermo Snopek y por el neuquino Oscar Parrilli, para dar lugar a los aportes del rionegrino Weretilneck.

La iniciativa del Ejecutivo deja afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema, tal como venía ocurriendo en la reforma de 2006, y establecía otros parámetros, además de sumar más consejeros.

El Consejo debe intervenir en el proceso de selección de jueces y eventuales cuestionamientos a su desempeño y, de acuerdo a legisladores del Frente de Todos el hecho de que la presidencia esté a cargo de la Corte puede «influir» en las decisiones de otros miembros.

Las principales modificaciones que tiene el proyecto

El dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo y suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo.

También incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El proyecto del interbloque de Juntos por el Cambio propone ampliar a 20 miembros el Consejo, y apoya que la presidencia esté cargo del titular de la Corte, algo a lo que el FdT se opone.

La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas, elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.