El Gobierno cambió por decreto las reglas para el transporte de cargas: más peso, bitrenes y guiño al GNC de Vaca Muerta

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina es Federico Sturzenegger anunció las modificaciones. (Foto: archivo Matías Subat)

El Gobierno nacional oficializó la reestructuración del régimen de pesos y dimensiones para el transporte terrestre de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La medida se concretó a través del Decreto 689/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli, sustituyendo el Anexo R del Decreto 779/95 que reglamenta la Ley de Tránsito tras tres décadas sin revisiones integrales.

El objetivo central de la reforma es abaratar los costos de logística, simplificar trámites administrativos y equiparar los estándares de los camiones argentinos con los parámetros vigentes en Brasil y el Mercosur.

Las claves del nuevo esquema para camiones y bitrenes

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el alcance de la normativa al señalar que el régimen previo resultaba anacrónico para el sector: «Teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía».

MÁS MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE. El Decreto 689/2026, con firma de @JMilei, @LuisCaputoAR y @diegosantilli actualiza, luego de 30 años, el Anexo R del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito, que define los pesos y medidas del transporte pesado… pic.twitter.com/Eq38gLiLgA — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 10, 2026

Los ejes principales aplicados a la flota de carga contemplan:

Mayor capacidad de tonelaje: Se incrementan los pesos máximos autorizados por camión, respetando de manera estricta los límites de peso por eje para evitar un mayor deterioro sobre la cinta asfáltica.





Se incrementan los pesos máximos autorizados por camión, respetando de manera estricta los límites de peso por eje para evitar un mayor deterioro sobre la cinta asfáltica. Nuevas extensiones para bitrenes: Se fijan longitudes máximas de 19,60 metros para configuraciones de articulación simple, y escalonamientos de 23,40 , 26,50 y 31,25 metros para bitrenes de doble articulación (modelos B1, B2 y B3).





Se fijan longitudes máximas de para configuraciones de articulación simple, y escalonamientos de , y para bitrenes de doble articulación (modelos B1, B2 y B3). Integración regional: Se equiparan las medidas con el parque automotor de Brasil para agilizar el transporte transfronterizo y mejorar la competitividad del comercio exterior.



Impulso al GNC de Vaca Muerta y motores ecológicos

La actualización normativa contempla un apartado especial adaptado a las transformaciones tecnológicas de los últimos años. La regulación autoriza dimensiones especiales y el uso de cubiertas súper anchas para unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado, con el objetivo de compensar los costos del equipamiento y maximizar su capacidad volumétrica de traslado.

Esta medida busca aprovechar de manera directa la mayor disponibilidad de Gas Natural Vehicular (GNV) derivada del incremento productivo en Vaca Muerta. El texto extiende criterios equivalentes para camiones eléctricos puros e híbridos, al tiempo que delega en la Secretaría de Transporte la facultad de modificar de manera dinámica los esquemas de peso y potencia según evolucione la industria.