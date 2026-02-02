“Fin de los privilegios”: nuevas reglas para las apuestas en Neuquén

La licitación para renovar la concesión del centro de esquí del Cerro Chapelco y la eliminación de los aportes monetarios a la fecha del Mundial de motocross, fueron algunas de las medidas gobernador de Neuquén Rolando Figueroa implementó para “terminar con los privilegios”, dentro y fuera del Estado. En esa línea, según pudo saberse, estaría a la firma una resolución destinada a que una empresa de apuestas de la zona pague, en concepto de Ingresos Brutos, lo mismo que tributan otras compañías, es decir, pasaría del 2 al 3 por ciento.

Además de establecer la equidad en ese tributo, la provincia cambiaría las reglas de juego en lo que hace al canon, con lo que tendrá mayor volumen de ingresos “para invertir en obras”. Hasta ahora, la empresa le paga a la provincia el 15 por ciento de sus ingresos por la recaudación en la sala, e idéntico porcentaje por la recaudación en apuestas online.



Una vez que entre en vigencia dicha resolución, el índice por apuestas en la sala física de la empresa de apuestas subirá al 17 por ciento de la recaudación, mientras que el de las apuestas online seguirá en 15.

Actualmente los montos se calculan según la recaudación del año anterior, es decir que en enero de 2026 la compañía pagó el 15 por ciento de lo recaudado en idéntico mes de 2025, con la consecuente pérdida (para la provincia) que implica la inflación.

En cambio, con las nuevas reglas de juego, el porcentaje se calculará de lo que la compañía haya recaudado en el mes inmediatamente anterior. El porcentaje de marzo de 2026 surgirá de lo recaudado en febrero.



“El fin de los privilegios” implica una serie de acciones que puso en marcha la presente gestión y marca “un corte tangencial respecto de lo actuado por el gobierno que encabezó Omar Gutiérrez”.

“A lo largo de sus dos primeros años de gestión, Figueroa despidió ñoquis e indisciplinados (sobre los que recayó la tolerancia cero), les puso fin a las jubilaciones de privilegio, redujo la planta política, eliminó los gastos innecesarios del Estado, revisó los contratos de obra pública, expulsó a los que oficiaban de intermediarios entre la ayuda oficial y sus destinatarios y, del mismo modo, ordenó devolver las camionetas cuyo alquiler no se justificaba (por precio o por utilidad). Ahora, la transparencia y las reglas de juego claras llegarán a donde no se sospechaba que llegarían”, afirmaron las fuentes consultadas.