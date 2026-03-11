Nuevo acuerdo salarial legislativo: los senadores cobrarán más de $11 millones desde marzo 2026

Los senadores pasarán a cobrar en marzo 2026 una dieta superior a los 11 millones de pesos porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Los gremios acordaron este miércoles un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según fuentes legislativas.

Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Esto es así porque los senadores decidieron en abril del 2024 volver a acoplar las dietas a los aumentos salariales que se habían suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica, ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdo con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores

En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores al firmarse una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem, y por ese motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto.

