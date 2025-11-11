«No es deuda para pagar sueldos»: los créditos que pidió Rolando Figueroa avanzan en la Legislatura

«No estamos tomando deuda para pagar sueldos». La frase corresponde al ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, quien expuso esta mañana en la Legislatura los alcances de los dos créditos para los cuales el gobernador Rolando Figueroa solicitó el aval de los diputados a fines de octubre.

Los proyectos para habilitar los nuevos préstamos internacionales consiguieron despacho favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde participaron como invitados el titular la cartera económica, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y la responsable de Obras Públicas, Tanya Bertoldi. Desde las 14 los iba a tratar la de Presupuesto, como paso previo para llegar al recinto.

Uno de los proyectos que envió el Ejecutivo lo autoriza a tomar un préstamo de hasta 150 millones de dólares con el Banco Mundial. El objetivo, centralmente, es financiar obras de infraestructura vial, de infraestructura turística y planes directores de agua y saneamiento, además de proyectos ejecutivos en distintos puntos de la provincia.

El segundo, en tanto, pretende activar un crédito por el mismo monto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Koenig, quien expuso junto a una serie de filminas, indicó que, en este caso, los recursos se destinarán a trabajos de regularización dominal, mejoramiento «integral» de barrios y desarrollo de servicios básicos.

La comisión se reunió desde las 9 hasta las 11. Foto: gentileza Legislatura de Neuquén.

Tras la intervención de los funcionarios y las consultas de los diputados, ambas iniciativas obtuvieron despacho favorable y fueron remitidas a la comisión de Presupuesto.

Ernesto Novoa (Comunidad), presidente de la comisión y miembro informante de los proyectos, destacó el aval de los legisladores. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, afirmó que Neuquén puede acceder a opciones de financiamiento de estas características porque «es confiable».

De acuerdo al diputado del oficialismo, se trata de dos «créditos blandos», con un plazo de gracia de hasta siete años y tasas de interés probablemente inferiores al 6%. «Es la clase de propuestas que le cambia la vida a los neuquinos», agregó.

Adelantó que la idea es que se traten en la sesión de este miércoles junto al proyecto del bypass de Añelo, que también obtuvo dictamen hoy martes en Asuntos Constitucionales y tenía pendiente su análisis en Presupuesto.

Precisó que mañana podrían votarse en general, mientras que el jueves se le daría lugar al tratamiento en particular.

Envión legislativo para los créditos de Rolando Figueroa: cruce entre el ministro y una diputada

Pese al apoyo de los diputados, los cruces y cuestionamientos no estuvieron ausentes durante el encuentro. Uno de ellos fue protagonizado por la diputada Lorena Parrilli (Unión por la Patria), que apuntó contra la toma de créditos como política pública y afirmó que existen partidas subejecutadas en el presupuesto vigente.

La legisladora kirchnerista critico también la contratación de consultoras para la elaboración de proyectos ejecutivos y consideró que esa clase de trabajos da lugar a lo que calificó como «kioscos».

Koenig, al tomar la palabra, defendió la solicitud del Ejecutivo. Dijo que, a diferencia de lo que pasó en otros momentos de la provincia, los recursos se destinarán a infraestructura: «No es deuda para gastos corrientes o sueldos«, aclaró.

Además, desmintió el cuestionamiento sobre las consultoras, ya que las tratativas con los organismos internaciones «se hacen directamente desde la provincia». Y, con cierto humor, remarcó: «No tengo ningún kiosco».

Sobre el nivel de endeudamiento, respondió que la actual gestión se ha caracterizado por «desendeudar» a la provincia. Pidió, cuando se repasen los números del Estado neuquino, «separar las autorizaciones de financiamiento» que obtuvo el Gobierno desde que asumió de lo que «efectivamente se tomó», ya que no quieren decir lo mismo, afirmó.

Al ser consultado por el mecanismo que utilizó el Ejecutivo para disminuir su deuda, dijo que se hizo con «ahorro» y la generación de superávit. «No estamos pagando deuda con más deuda, porque ahí estaríamos hablando de lo que se conoce como rollover».

Novoa, jefe de la bancada oficialista, cuestionó más tarde la expresión de Parrilli: «Lamento que vayamos a un léxico tan bajo cuando tenemos invitados que fueron convocados para hablar sobre crédito público».

«No es deuda para la timba como hace Nación»

Otro de los diputados que tomó el micrófono fue Claudio Domínguez (MPN), quien aclaró de entrada su acompañamiento para las dos propuestas de endeudamiento.

Como argumento para su posición, contrastó el financiamiento solicitado por la Provincia con el que gestiona el Gobierno nacional. Afirmó que la administración de Javier Milei toma deuda «para la timba o para regalarla», mientras que Neuquén lo hace «para realizar obras que los vecinos necesitan».

Para este miércoles, además, se prevé que el proyecto de presupuesto 2026 tome estado parlamentario. Su discusión en comisiones pasará para la semana próxima, adelantaron fuentes legislativas.