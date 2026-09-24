STJ descartó el último intento de un partido para desplazar a LLA de las elecciones de Bariloche

La alianza La libertad Avanza fue ratificada como sello para participar de las elecciones municipales de Bariloche, según un fallo emitido ayer por el Superior Tribunal de Justicia, ante un planteo realizado por el partido Primero Río Negro que cuestionaba que la coalición lleve el nombre del partido que no fue reconocido como tal para esta instancia.

A pocas horas del sorteo de ubicación de las fuerzas en la Boleta Única de Papel, que se realizará este jueves al mediodía, la Justicia emitió la sentencia definitiva en favor de la alianza LLA.

Los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Ceci, Liliana Piccinini y María Cecilia Criado con voto de rechazo y Gustavo Bronzetti Núñez con abstención, concluyeron en descartar al recurso de apelación presentado por la apoderada de Primero Río Negro a la sentencia definitiva 19/2026 del Juzgado Electoral Provincial en la que ya se había descartado la objeción a la denominación de la alianza transitoria conformada por los partidos PRO Unión Republicana, MAD y Bariloche Unido.

La alianza LLA tenía en su conformación inicial al partido del mismo nombre, pero el juez Electoral, Carlos Da Silva, rechazó esa incorporación porque la fuerza libertaria obtuvo el reconocimiento formal en Río Negro de manera posterior a la convocatoria a elecciones municipales de Bariloche.

Ahora el STJ ratificó la decisión del juez electoral que reconoció la alianza y con la misma denominación presentada, pero sin el partido La Libertad Avanza. Mantuvo los signos, logos, emblemas y colores vinculados al partido excluido.

El planteo de Primero RN y la defensa libertaria

Primero Río Negro, el partido que lidera Ariel Rivero y que lleva lista propia en las elecciones de Bariloche, cuestionó esa decisión y pidió que la coalición “adopte una denominación que no contenga el nombre La Libertad Avanza ni resulte susceptible de generar confusión con dicho partido, con la consiguiente adecuación de símbolos y emblemas homologados”.

El apoderado de LLA, Damián Torres, rechazó el planteo porque “Primero Río Negro no esgrime que el nombre de la alianza genere confusión con su denominación o invada siglas, colores, símbolos o emblemas registrados a su favor” y señaló que LLA “autorizó expresamente el empleo de sus atributos para la elección, ante lo cual no existe parte afectada ni conflicto”.

No hubo objeciones en la vista de los apoderados

Previo a la resolución de los jueces del STJ, el procurador Jorge Crespo rechazó los planteos porque consideró insuficientes los fundamentos de la demandante, en primer lugar porque Primero Río Negro no presentó ninguna impugnación respecto de la alianza LLA de manera previa, cuando comparecieron los apoderados de los partidos convocados por el Juzgado Electoral. Además contempló que “no se verifica el uso indebido del nombre registrado de un partido reconocido ni una apropiación unilateral o inconsulta de la denominación de La Libertad Avanza por parte de un tercero”.

El STJ esgrimió que no se trata de una revisión excepcional sobre la que deba abocarse y señaló que según el Código Electoral y de Partidos Políticos de Río Negro se debe realizar una audiencia con los apoderados para correr vista de las alianzas presentadas y es en esa instancia donde se deben realizar los planteos, que como señaló Crespo, Primero Río Negro no realizó.

Contempló además el máximo tribunal, que el juez electoral consideró la “voluntad expresada” por el partido LLA de que se utilice su nombre e identidad visual en la alianza conformada por PRO, MAD y Bariloche Unido.