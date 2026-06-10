Oficializaron la renuncia del presidente del nuevo ente regulador de energía creado por el Gobierno

El Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el nuevo organismo que se creó durante la gestión de Javier Milei para unificar las funciones del Ente Nacional Regulador del Gas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Lamboglia había asumido la presidencia hace menos de un mes y trascendió que fue por diferencias con Marcelo Nachón, vocal del ente y exinterventor de Enargas.

Se oficializó la salida de Néstor Marcelo Lamboglia

La medida se confirmó con el Decreto 437/2026, el mismo cuenta con la firma del ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei. El texto señala que se acepta la renuncia presentada por Lamboglia a la titularidad del organismo que responder a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. «Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese», concluye el documento.

Ante esta salida temprana, el ingeniero Vicente Serra, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió el mando del organismo.

Pese a los rumores que indicaban internas dentro del Ente, voces vinculadas a la entidad indicaron a Infobae que el paso al costado ocurrió por “motivos estrictamente personales» y hasta sentenciaron que su paso por el ente es «valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

Qué es el ENRGE, el nuevo ente regulador de Energía

Antes de renunciar este lunes, Lamboglia había recibido el mandato más largo de todo el esquema con una duración de cinco años en la presidencia.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad”, explicaron desde el Gobierno.

Además, destacaron que el rápido nombramiento de Serra garantizó “que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”.

El marco normativo prevé el inicio de un nuevo concurso público para elegir a un presidente definitivo. Mientras tanto, el resto de los directivos mantiene sus funciones pautadas desde julio de 2025. Nachón tiene mandato como vocal primero por tres años. La doctora Griselda Lambertini y el ingeniero Héctor Sergio Falzone completan la cúpula con designaciones por dos y un año, de manera respectiva.

El ENRGE nació de forma oficial en julio de 2025 bajo el ala de la Ley de Bases. Su objetivo central es unificar las tareas de los antiguos Enargas y ENRE para agilizar la fiscalización de los servicios desde la Secretaría de Energía. Tras su creación, el ente recibió un plazo máximo de 180 días para activar por completo sus operaciones.

El armado inicial de la comisión directiva atravesó múltiples demoras durante el último año. Los altos requisitos de calificación técnica y el congelamiento salarial en el Estado dificultaron la selección y asunción de los directores.