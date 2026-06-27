Operativo de seguridad en la Quinta de Olivos tras una amenaza de bomba en la Casa Rosada

Un importante operativo de seguridad se desplegó este sábado en los alrededores de la Quinta Presidencial de Olivos luego de que se registrara una amenaza de bomba contra la Casa Rosada, situación que activó de manera preventiva los protocolos de emergencia tanto en la sede del Gobierno nacional como en la residencia oficial donde se encontraba el presidente Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la amenaza fue realizada mediante una llamada al servicio de emergencias 911, lo que derivó en la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y de los equipos especializados en explosivos.

El mayor movimiento operativo se observó en la calle Villate, uno de los accesos principales a la Quinta de Olivos, donde efectivos policiales, personal de seguridad y brigadas especializadas desplegaron un amplio procedimiento de control y verificación.

Las fuerzas de seguridad extendieron el operativo a lo largo del perímetro de la residencia presidencial y utilizaron perros entrenados para la detección de explosivos, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Fuentes oficiales confirmaron que el presidente Javier Milei permaneció en la Quinta de Olivos y que, por el momento, no fue necesario ordenar una evacuación ni modificar su agenda debido a la situación.

De manera simultánea, también se activó el protocolo de seguridad en la Casa Rosada, donde trabajaron efectivos especializados para descartar la presencia de artefactos explosivos dentro y en los alrededores de la sede del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, las autoridades no informaron hallazgos positivos ni indicios que confirmen la existencia de explosivos, aunque el operativo continuaba en desarrollo mientras avanzaban las tareas de inspección y se investigaba el origen de la amenaza.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y de las fuerzas federales, que buscan determinar desde dónde se realizó la llamada y si se trató de una falsa alarma o de una amenaza con mayor grado de planificación.