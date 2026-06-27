Uno por uno, los escándalos que complicaron a Manuel Adorni y derivaron en su renuncia

Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada.

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete se produjo tras varios meses de desgaste político atravesados por investigaciones judiciales, denuncias, revelaciones periodísticas y una sucesión de controversias que golpearon al funcionario más cercano al presidente Javier Milei.

Aunque desde la Casa Rosada intentaron sostenerlo públicamente durante buena parte de la crisis, la acumulación de episodios terminó deteriorando su situación política y alimentó los reclamos de la oposición para que dejara el cargo. La renuncia, finalmente presentada mediante una extensa carta dirigida al Presidente, puso fin a una etapa marcada por uno de los mayores escándalos políticos de la actual administración.

El viaje a Nueva York y la presencia de su esposa

Uno de los primeros episodios que generó cuestionamientos fue el viaje oficial que Adorni realizó a Nueva York junto al presidente Javier Milei. La presencia de su esposa, Bettina Angeletti, dentro de la comitiva oficial despertó críticas y derivó en denuncias para determinar si el traslado había implicado un uso irregular de recursos públicos.

El entonces funcionario negó haber cometido irregularidades y defendió la participación de su pareja durante la gira, aunque la oposición impulsó pedidos de informes y presentaciones judiciales.

El polémico vuelo privado a Punta del Este

Poco tiempo después, otro traslado volvió a colocarlo en el centro de la escena. Se trató de un viaje realizado a Punta del Este en un avión privado, cuya financiación comenzó a ser investigada.

Según documentación incorporada a la causa judicial, el vuelo de ida hacia Uruguay habría sido abonado por la empresa Imhouse SA, firma vinculada al periodista de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y accionista de la compañía.

El exjefe de Gabinete aseguró públicamente que el viaje fue costeado con recursos propios y rechazó cualquier irregularidad. Sin embargo, el episodio profundizó los cuestionamientos sobre su nivel de gastos y patrimonio.

La investigación sobre su patrimonio

El crecimiento patrimonial de Adorni se transformó en otro de los principales focos de atención.

Diversas investigaciones periodísticas pusieron bajo análisis la adquisición de un departamento en la torre Miró, ubicada en el barrio porteño de Caballito, y una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, además de otros bienes cuya modalidad de compra y origen de los fondos comenzaron a ser revisados en distintas presentaciones judiciales.

El funcionario negó irregularidades y defendió la legalidad de su patrimonio.

«Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de ingresar al Gobierno», sostuvo durante una entrevista televisiva.

En esa misma declaración explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y aseguró que junto a su esposa realizaron inversiones que les generaron importantes ganancias entre 2014 y 2018.

El rol de su esposa y los contratos con YPF

Otra controversia surgió a partir de la contratación de Bettina Angeletti por parte de YPF para realizar tareas vinculadas al coaching y la capacitación.

La situación generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que reclamaron conocer los detalles de la contratación y plantearon posibles incompatibilidades derivadas de la cercanía de la familia con el Gobierno nacional.

Desde la administración libertaria rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de la contratación.

El misterioso pendrive con criptomonedas

Uno de los episodios que mayor repercusión política generó fue el relato realizado por el propio Adorni acerca de la existencia de un pendrive que contenía miles de dólares invertidos en Bitcoin.

Las distintas versiones sobre cómo apareció el dispositivo, quién lo encontró y cuál era su contenido generaron nuevas dudas y terminaron incorporándose a diversas actuaciones judiciales orientadas a reconstruir los hechos y verificar la consistencia de las explicaciones brindadas.

Las compras realizadas con tarjetas de sus secretarias

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito incorporó además operaciones financieras que quedaron bajo sospecha.

Según trascendió en el expediente, Adorni habría utilizado tarjetas de crédito pertenecientes a sus secretarias para realizar compras de colchones por más de ocho millones de pesos y accesorios para videojuegos por más de nueve millones de pesos.

Estos movimientos comenzaron a ser analizados por la Justicia dentro de la investigación patrimonial.

Las denuncias por presuntas intimidaciones

El exjefe de Gabinete también quedó involucrado en denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones a un contratista identificado como Tabar.

Según la denuncia, el empresario habría recibido un llamado telefónico de Adorni minutos antes de presentarse a declarar ante la Justicia, en el que el funcionario le habría ofrecido asesoramiento o ayuda respecto de su testimonio.

El episodio derivó en nuevas actuaciones judiciales para determinar si existió algún tipo de presión indebida sobre el testigo.

El respaldo político y el desgaste público

Durante buena parte de la crisis, la Casa Rosada sostuvo públicamente a Adorni. Tanto el presidente Javier Milei como funcionarios cercanos insistieron en que el entonces jefe de Gabinete contaba con plena confianza política y calificaron las denuncias como operaciones impulsadas por sectores opositores y mediáticos.

Sin embargo, el avance simultáneo de investigaciones judiciales, denuncias administrativas y revelaciones periodísticas terminó debilitando progresivamente su posición dentro del Gobierno.

Una renuncia anunciada

La dimisión de Manuel Adorni llegó después de meses de creciente presión política y mediática.

Si bien varias de las causas judiciales continúan en etapa de investigación y otras aún no cuentan con resoluciones definitivas, el conjunto de las controversias terminó configurando el mayor desgaste político sufrido por un integrante del gabinete nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En la carta con la que oficializó su salida, Adorni aseguró retirarse «tranquilo y sereno», sostuvo que fue víctima de una «carnicería mediática» y afirmó que tomó la decisión para proteger a su familia, luego de considerar que «el ensañamiento había llegado a su límite».

Con información de TN.