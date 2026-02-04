Dos operativos policiales terminaron con tres detenidos por robos en la zona norte de Roca

Los dos operativos en la zona norte de General Roca terminaron con tres hombres aprehendidos y actuaciones judiciales en marcha.

La zona norte de Roca fue escenario de dos hechos delictivos en las últimas horas, que motivaron rápidos despliegues policiales y culminaron con tres personas aprehendidas. Los procedimientos, realizados por personal de distintas unidades, permitieron esclarecer un intento de robo a una motociclista y un asalto dentro de una vivienda, con intervención de la Fiscalía.

Intento de robo a una motociclista cerca del Natatorio Municipal

El primero de los episodios ocurrió en inmediaciones del Natatorio Municipal, donde una mujer que circulaba en su motocicleta fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una moto de 110 cc, color blanco, con faltantes de plásticos delanteros.

Según el relato de la víctima, los sospechosos intentaron sustraerle el rodado mientras transitaba por calle Maipú. Tras un forcejeo, desistieron de llevarse la moto, aunque lograron arrebatarle una mochila con dinero y documentación personal.

La mujer no sufrió lesiones y los agresores no portaban armas, aunque habrían insinuado tener una.

Rápida intervención y pedido de captura vigente

Personal de la comisaría 21 intervino de manera inmediata y logró aprehender a los dos sospechosos, quienes al advertir la presencia policial detuvieron su marcha y fueron identificados.

La verificación de antecedentes determinó que uno de ellos contaba con un pedido de captura vigente, mientras que el otro, de 30 años, no registraba requerimientos judiciales previos.

Ambos fueron trasladados a la unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Robo en una vivienda de la zona norte de Roca

El segundo hecho se registró también en la zona norte de la ciudad, cuando personal de la subcomisaría 69 aprehendió a un hombre de 29 años acusado de cometer un robo en una vivienda ubicada sobre calle San Juan al 3500.

El episodio fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo, quienes observaron a través de cámaras de seguridad a un sujeto que se desplazaba en una bicicleta tipo playera color lila, con remera blanca, pantalón negro y una mochila verde.

El individuo habría sustraído elementos del domicilio y dejado parte de ellos en una garita cercana.

Persecución registrada por cámaras y elementos secuestrados

Al arribar al lugar, efectivos constataron la presencia de una bicicleta con las características señaladas y un parlante negro abandonado en la esquina del domicilio, por lo que se dispuso una consigna para resguardar los elementos.

El sospechoso intentó huir por distintas arterias del barrio, pero fue interceptado tras una breve persecución que quedó registrada por cámaras del sistema 911, sin que se perdiera contacto visual.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial en calidad de aprehendido.

Intervención de la Fiscalía y actuaciones judiciales

En ambos procedimientos tomó intervención la Fiscalía de Roca, que dispuso el inicio de actuaciones judiciales por el delito de robo y el resguardo de los elementos secuestrados.

Las autoridades continúan con las diligencias para formalizar las denuncias y avanzar en la investigación de los hechos ocurridos en la zona norte de la ciudad.