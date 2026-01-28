Otra denuncia por sobreprecios en Nucleoeléctrica: ATE apuntó contra una compra de US$ 7 millones

La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A, dirigida por Demián Reidel, y encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, recibió una nueva denuncia por sobreprecios. La acusación señala que la compañía habría adquirido un software por siete millones de dólares.

Se trata de un sistema de gestión administrativo denominado SAP S/4HANA que, según lo investigado por ATE que radicó la denuncia, valdría 600.000 dólares: es decir, un sobreprecio de más del 1000%, por lo que se solicitó la cancelación de la compra, al mismo tiempo que elevaron un pedido de auditoría que analice el hecho.

Esto se suma a una acusación anterior que manifiesta un sobrepecio del 140% con la empresa Limpiolux S.A. por serivicios de limpieza en la entidad.

Esta primera denuncia surgió a partir de una licitación para el servicio de limpieza en las centrales Atucha I y II que modificaba significativamente el precio que manejaba el organismo hasta ese momento, sin ningún motivo aparente.

A partir de este hecho, el encargado de planta de ambas centrales, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación ante el Comité de Integridad en la que informó sobre los intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos para “justificar” económicamente ofertas más caras.

Según ese escrito, también hubo intervenciones de áreas sin competencia técnica directa y llamados reiterados con carácter de urgencia.

Tras conocerse el contenido de la denuncia, el directorio de Nucleoeléctrica resolvió frenar la licitación y apartar de sus funciones al gerente general, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y considerados hombres de su confianza. La decisión expuso una fuerte interna en la conducción de la empresa.

Quién es Demian Reidel, el presidente de Nucleoeléctrica

Reidel es economista y ex miembro del equipo de trabajo en el Banco Central durante la gestión del ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la época de Mauricio Macri.

En la administración libertaria, se consolidó como uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei y dentro de La Libertad Avanza (LLA).

Es señalado como un funcionario “de alto perfil técnico y fuerte impronta ideológica e influencia directa en el sector energético y nuclear”, entre otras áreas.

Con información de Noticias Argentinas.