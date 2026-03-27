Pablo Cervi destacó el impacto del fallo de YPF para el desarrollo de Neuquén

El Senador Nacional por Neuquén, Pablo Cervi, valoró la reciente resolución de la Justicia de Estados Unidos en el marco del caso YPF.

El legislador afirmó que la noticia aporta claridad y estabilidad, elementos que consideró fundamentales para una provincia situada en el centro del desarrollo energético argentino.

Para el referente de La Libertad Avanza, la decisión judicial fortalece el horizonte productivo y garantiza ingresos clave para las arcas neuquinas.

El rol estratégico de la petrolera de bandera

Cervi puso el foco en el impacto directo que esta resolución posee sobre Vaca Muerta, en un contexto donde la energía se posiciona como el principal vector de crecimiento nacional. Remarcó que la compañía representa actualmente cerca del 50% de la actividad en la cuenca y funciona como uno de los mayores aportantes de regalías hidrocarburíferas.

El senador sostuvo que «YPF es clave para Neuquén. Su desarrollo impacta directamente en la producción, el empleo, las inversiones y en los recursos que recibe la provincia».

A través de sus redes sociales, el legislador celebró el resultado jurídico y señaló la importancia de defender los intereses del país para obtener estos logros. Según su visión, el fallo permite dejar atrás un escenario de incertidumbre que durante años condicionó la expansión del sector.

Cervi calificó la sentencia como una oportunidad para que Argentina se consolide ante el mundo como un proveedor confiable de energía.

Estabilidad para la inversión y el empleo

El parlamentario nacional subrayó que este escenario permite a la operadora continuar con sus planes de expansión, impulsando exportaciones en un sector crítico. Además, vinculó este resultado con la recuperación de la confianza internacional en el país, en sintonía con las declaraciones del presidente Javier Milei.

«Neuquén tiene una oportunidad histórica. Con reglas claras y estabilidad, podemos transformar nuestros recursos en desarrollo real, en más exportaciones y en más empleo para nuestra gente», afirmó.

Finalmente, el legislador felicitó al equipo que llevó adelante la defensa jurídica en este proceso complejo. Los mercados internacionales reflejaron de inmediato el optimismo: las acciones de la petrolera subieron un 3,8%, mientras que los papeles del fondo demandante sufrieron una caída cercana al 40%.

El legislador remarcó que «Argentina empieza a recuperar credibilidad. Y eso en Neuquén se traduce directamente en más actividad, más inversión y más trabajo».