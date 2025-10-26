Pablo Cervi reveló que habló con Javier Milei y Patricia Bullrich tras el ataque que sufrió en Neuquén

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, sufrió un violento ataque el sábado, en la previa a la votación de las elecciones legislativas de este 26 de octubre. Este domingo por la mañana se acercó a cumplir a con su voto y ante los medios, contó cómo fue el brutal episodio, además reveló que se comunicó con el presidente Javier Milei y la ministra, Patricia Bullrich.

Pablo Cervi fue a emitir su voto: qué dijo sobre el violento ataque que sufrió

Cervi relató, antes de emitir su voto, que fue un grupo de tres personas el que ingresó a su casa ubicada en el barrio Jardines del Rey. Justo en ese momento estaba compartiendo la noche con su familia cuando rompieron la puerta e ingresaron.

El diputado contó que lo golpearon con un arma en la cabeza y lo redujeron, luego maniataron a toda su familia. «Fue una situación compleja y no se la deseo a ningún neuquino», manifestó y señaló que espera que se pueda tomar en cuenta para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en la ciudad.

El funcionario reveló que las personas ingresaron diciendo que eran Policías de Delitos económicos, que habían llegado para realizar un supuesto allanamiento, pero cuando les pidió la orden, los tres delincuentes comenzaron a actuar de manera violenta. «Es un hecho complejo y con una organización importante, estaban todos equipados», comentó a Diario RÍO NEGRO.

Tras esto indicó que anoche recibió una llamada del presidente Javier Milei y también se contactó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para informarle la situación. «Está interviniendo la Policía Federal además de la policía de Neuquén, en mi caso porque soy diputado nacional«, señaló.

Sobre si el ataque pudo haber estado involucrado con las elecciones, manifestó que prefiere no sacar conclusiones y que es algo que se está investigando por la Justicia. Sin embargo señaló que no ve que haya alguna relación incluso con los ataques que pudo haber recibido durante la campaña y lo ve como una situación más de inseguridad en Neuquén.

Respecto a las elecciones, convocó a todos los neuquinos a votar ya que es importante la elección de cada uno y celebró la implementación de las BUP en esta jornada.