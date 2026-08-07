Pablo Moyano se despegó de la detención de su hermano Facundo: “Yo no tengo nada que ver”

En medio de la marcha de San Cayetano, el secretario adjunto del gremio Camioneros, Pablo Moyano, fue consultado por la detención de su hermano Facundo y el líder sindical sostuvo: “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”.

Pablo Moyano habló sobre Facundo tras su detención

El hijo mayor del líder camionero Hugo Moyano nunca tuvo una buena relación con Facundo. Ante la insistencia de los periodistas en el lugar, Pablo Moyano aclaró, antes de irse, sobre la causa que tiene como protagonista al exdiputado Facundo Moyano, que “encima mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”.

Las respuestas, concisas, fueron en relación al caso que involucra a su hermano en la causa judicial en la cual Facundo quedó imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en el marco de un contexto de violencia de género.

El exdiputado fue detenido en el barrio porteño de Belgrano la madrugada del miércoles tras un llamado al 911 que dio la alerta sobre una mujer que salió corriendo del edificio, según la investigación. Se trata de la pareja de Facundo Moyano, Candela Arizaga.

A partir de allí, el personal de la policía que intervino en el lugar detuvo a Moyano, quien quedó demorado. Mientras tanto, se tomaron las declaraciones y se realizaron las primeras actuaciones de la justicia porteña, que luego lo imputó por los cargos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en el contexto de violencia de género.

Al respecto, Arizaga públicamente aseguró que no había estado privada de su libertad durante tres días, tal como en los primeros momentos había trascendido.

NA