Pablo Quirno apuntó contra Axel Kicillof tras el fallo por YPF: «Le venimos salvando las papas hace años»

El canciller Pablo Quirno analizó el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos en el litigio por la expropiación de YPF y lanzó críticas hacia la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El funcionario sostuvo que el resultado judicial favorable no se vincula con la política de nacionalización impulsada por el kirchnerismo, a la que calificó como un proceso de irregularidades que puso en riesgo el patrimonio estatal.

El rol de la gestión actual y las críticas a la expropiación

Quirno, en diálogo con LN+ señaló que la administración de Javier Milei no tiene motivos para agradecer la gestión de Kicillof, quien fue el principal promotor de la entrada del Estado en la petrolera. «Con Luis Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años», afirmó el canciller, en referencia a las gestiones realizadas durante el mandato de Mauricio Macri para renegociar deudas con tenedores de bonos.

Para el titular de la diplomacia argentina, el fallo que evitó el pago de 18.000 millones de dólares es consecuencia de un cambio en la estrategia de defensa legal.

En la misma sintonía, el presidente de YPF, Horacio Marín, calificó como «ofensivas» las declaraciones del gobernador bonaerense, quien había criticado el uso del uniforme de la empresa por parte del Presidente. Marín destacó que los resultados actuales contrastan con los fallos adversos acumulados en etapas anteriores.

Hoja de ruta geopolítica y seguridad nacional

Quirno también se refirió al alineamiento estratégico con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. El canciller desestimó las versiones que indican que este acercamiento aumenta el riesgo de ataques terroristas en el país, calificando esas teorías como una construcción sin fundamentos.

«Irán ha atacado a la Argentina dos veces», recordó el funcionario en LN+, mencionando los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. En este marco, no descartó una futura colaboración logística con aliados internacionales en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, aunque aclaró que las capacidades actuales del sistema de defensa nacional presentan limitaciones.

Sobre el cierre, el canciller se pronunció acerca de las denuncias contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, relacionadas con el uso de vuelos privados e inconsistencias en sus declaraciones juradas. Quirno respaldó al funcionario y lo definió como una pieza central del equipo de gobierno.

Según el canciller, las acusaciones buscan generar una sensación de inestabilidad. Informó que la documentación requerida será presentada ante la Justicia y la Oficina Anticorrupción, ratificando la confianza del Poder Ejecutivo en el desempeño y la transparencia del vocero presidencial.